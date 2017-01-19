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    Василий Березуцкий: «Готов ли ЦСКА взлететь на вершину? Я не думаю о подобных вещах»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил минувший год, в котором его команда взяла «золото» РФПЛ. Также футболист оценил шансы на успех армейцев в текущем сезоне.

    «Первая половина 2016 года получилась хорошей, ЦСКА стал сильнейшей командой России, взял золото. В середине года состоялся чемпионат Европы, для нашей сборной он не стал удачным. Затем, скажем так, средняя игра ЦСКА в нынешнем чемпионате страны плюс невыход из группы в Лиге чемпионов. Самые яркие моменты? Я стараюсь не вспоминать прошлое. Привык жить настоящим и думать о будущем. Двигаюсь вперед.

    Готова ли команда сотворить еще одно чудо и вновь взлететь на вершину? Я не привык мыслить такими категориями. Не думаю о чудесах и прочих подобных вещах. Мы готовимся к возобновлению сезона, упорно работаем, а весной посмотрим, что из этого выйдет», — сказал опытный футболист.

    Напомним, что сейчас ЦСКА идет на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: Бобсоккер

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    19.01.2017 10:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 января 2017, 13:45

      Вася вообще не думает

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 января 2017, 11:26

      Объективно судит о своих возможностях (и команды конечно).

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 19 января 2017, 10:41

      Выгнать Березуцкого за такие слова с команды!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Obi Wan 19 января 2017, 10:46

      Березуцкий не НА команде, а В команде.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 19 января 2017, 10:29

      Я думаю не готовы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 января 2017, 10:28

      Название статьи: "Мы не станем чемпионами". Суть статьи: "Мы будем упорно работать, чтобы постараться стать чемпионами". Что за нищеброды придумывают названия для статей?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 января 2017, 10:16

      Сложновато будет преодолеть мясо и бомжей)))

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > a-rakhmatov 19 января 2017, 10:42

      Но возможно.

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 января 2017, 10:11

      Три очка уже купили чтоли?) Вообще то пять от Зенита, а от коней восемь очков

      -3
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