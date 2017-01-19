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  • Василий Березуцкий: «Готов ли ЦСКА взлететь на вершину? Я не думаю о подобных вещах»

Василий Березуцкий: «Готов ли ЦСКА взлететь на вершину? Я не думаю о подобных вещах»

19 января 2017, 10:09
10

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил минувший год, в котором его команда взяла «золото» РФПЛ. Также футболист оценил шансы на успех армейцев в текущем сезоне.

«Первая половина 2016 года получилась хорошей, ЦСКА стал сильнейшей командой России, взял золото. В середине года состоялся чемпионат Европы, для нашей сборной он не стал удачным. Затем, скажем так, средняя игра ЦСКА в нынешнем чемпионате страны плюс невыход из группы в Лиге чемпионов. Самые яркие моменты? Я стараюсь не вспоминать прошлое. Привык жить настоящим и думать о будущем. Двигаюсь вперед.

Готова ли команда сотворить еще одно чудо и вновь взлететь на вершину? Я не привык мыслить такими категориями. Не думаю о чудесах и прочих подобных вещах. Мы готовимся к возобновлению сезона, упорно работаем, а весной посмотрим, что из этого выйдет», — сказал опытный футболист.

Напомним, что сейчас ЦСКА идет на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (10)
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filosof sparty
1484809870
Три очка уже купили чтоли?) Вообще то пять от Зенита, а от коней восемь очков
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a-rakhmatov
1484810179
Сложновато будет преодолеть мясо и бомжей)))
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bset
1484810918
Название статьи: "Мы не станем чемпионами". Суть статьи: "Мы будем упорно работать, чтобы постараться стать чемпионами". Что за нищеброды придумывают названия для статей?
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Алексей Гозиас
1484810969
Я думаю не готовы
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Obi Wan
1484811694
Выгнать Березуцкого за такие слова с команды!!!
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Диктор
1484814388
Объективно судит о своих возможностях (и команды конечно).
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alex kidn
1484822724
Вася вообще не думает
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