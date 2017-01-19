Василий Березуцкий: «Готов ли ЦСКА взлететь на вершину? Я не думаю о подобных вещах»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил минувший год, в котором его команда взяла «золото» РФПЛ. Также футболист оценил шансы на успех армейцев в текущем сезоне.

«Первая половина 2016 года получилась хорошей, ЦСКА стал сильнейшей командой России, взял золото. В середине года состоялся чемпионат Европы, для нашей сборной он не стал удачным. Затем, скажем так, средняя игра ЦСКА в нынешнем чемпионате страны плюс невыход из группы в Лиге чемпионов. Самые яркие моменты? Я стараюсь не вспоминать прошлое. Привык жить настоящим и думать о будущем. Двигаюсь вперед.

Готова ли команда сотворить еще одно чудо и вновь взлететь на вершину? Я не привык мыслить такими категориями. Не думаю о чудесах и прочих подобных вещах. Мы готовимся к возобновлению сезона, упорно работаем, а весной посмотрим, что из этого выйдет», — сказал опытный футболист.

Напомним, что сейчас ЦСКА идет на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.