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    Агент заявил, что ЦСКА интересуется нападающим «Юргордена»

    Футбольный агент Исраэль Ронин Кармо, представляющий интересы нападающего шведского «Юргордена» Майкла Олунги, подтвердил информацию, согласно которой его клиентом интересуется ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 4 миллиона евро.

    «На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определенный интерес со стороны московского ЦСКА существует – со мной контактировали представители армейцев. Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии», – сказал агент.

    Добавим, что по итогам прошлого сезона Олунга забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах чемпионата Швеции.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2017 18:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 19 января 2017, 00:21

      ЦСКА, многими интересуются, но им нужны игроки или бесплатно или за копейки, на хороших игроков Гинер не будет тратится, поэтому привезут пару обезьянок с пальм Африки, а денежки лучше перевезти в оффшоры.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 18 января 2017, 21:24

      экономный Гинер ) до экономятся чувствую они в это сезоне )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 18 января 2017, 20:00

      Хороший форвард необходим на будущее !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 18 января 2017, 18:47

      абр

      0
      Ответить
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