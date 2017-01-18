Агент заявил, что ЦСКА интересуется нападающим «Юргордена»

Футбольный агент Исраэль Ронин Кармо, представляющий интересы нападающего шведского «Юргордена» Майкла Олунги, подтвердил информацию, согласно которой его клиентом интересуется ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 4 миллиона евро.

«На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определенный интерес со стороны московского ЦСКА существует – со мной контактировали представители армейцев. Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии», – сказал агент.

Добавим, что по итогам прошлого сезона Олунга забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах чемпионата Швеции.