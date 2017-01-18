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  • Агент заявил, что ЦСКА интересуется нападающим «Юргордена»

Агент заявил, что ЦСКА интересуется нападающим «Юргордена»

18 января 2017, 18:01
5

Футбольный агент Исраэль Ронин Кармо, представляющий интересы нападающего шведского «Юргордена» Майкла Олунги, подтвердил информацию, согласно которой его клиентом интересуется ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 4 миллиона евро.

«На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определенный интерес со стороны московского ЦСКА существует – со мной контактировали представители армейцев. Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии», – сказал агент.

Добавим, что по итогам прошлого сезона Олунга забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах чемпионата Швеции.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 ЦСКА Юргорден
Комментарии (5)
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Пабло6
1484754452
абр
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PAVLODAR
1484758804
Хороший форвард необходим на будущее !
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Nehdan4ik
1484763890
экономный Гинер ) до экономятся чувствую они в это сезоне )
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Пантелеев
1484774482
ЦСКА, многими интересуются, но им нужны игроки или бесплатно или за копейки, на хороших игроков Гинер не будет тратится, поэтому привезут пару обезьянок с пальм Африки, а денежки лучше перевезти в оффшоры.
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