Самарис отверг предложение «Зенита» и хочет остаться в «Бенфике»

Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис ответил отказом на предложение «Зенита» о переходе. Как сообщает Diario de noticia, кроме петербуржцев, 27-летний грек отказал ряду европейских команд и зимой не планирует менять клубную прописку.

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предложили за игрока 20 миллионов евро и контракт с годовым окладом в 2,7 миллиона.

В нынешнем сезоне Самарис провел за «Бенфику» в Примейре восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.