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    Самарис отверг предложение «Зенита» и хочет остаться в «Бенфике»

    Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис ответил отказом на предложение «Зенита» о переходе. Как сообщает Diario de noticia, кроме петербуржцев, 27-летний грек отказал ряду европейских команд и зимой не планирует менять клубную прописку.

    Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предложили за игрока 20 миллионов евро и контракт с годовым окладом в 2,7 миллиона.

    В нынешнем сезоне Самарис провел за «Бенфику» в Примейре восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2017 17:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 18 января 2017, 23:47

      нападающего хорошего берите и хватит нам покупок

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 18 января 2017, 20:22

      а ведь хотел )) видимо, Зениту не подошел, а щя выпендривается

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 января 2017, 19:31

      зря !

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 января 2017, 19:17

      Ну и фиг с ним, на нём свет клином не сошёлся, есть и другие полузащитники. Тем более что 20 евромультов за него - дорого всё-таки.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > Обер-КанцлерЪ 18 января 2017, 20:24

      правильно. и вообще, я считаю, Зениту надо купить какого нибудь высококлассного, яркого как Халк и безумно дорогущего. чтоб спартаковские опять задохнулись ))

      1
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 18 января 2017, 18:29

      Да нужно больно!

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 18 января 2017, 18:03

      после сегодняшней блевотной ихней игры я даже и не знаю кто к ним пойдет

      -2
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