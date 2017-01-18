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    Хильмарк, которого хочет приобрести «Спартак», может перейти в киевское «Динамо»

    Полузащитник «Палермо» Оскар Хильмарк может продолжить карьеру в киевском «Динамо». По информации источника, стороны уже ведут переговоры о трансфере. Сделка может состояться во время зимнего трансферного окна.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего шведа заинтересован «Спартак», однако итальянское руководство не планирует расставаться с игроком.

    Стоимость Хильмарка, по данным Transfermarkt, оценивается в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Палермо» в Серии А 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.01.2017 17:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 19 января 2017, 00:06

      дело хозяйское

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