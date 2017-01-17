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  • Головин: «На первых игровых тренировках с основой ЦСКА старался отсидеться в обороне, чтобы ничего не запороть»

Головин: «На первых игровых тренировках с основой ЦСКА старался отсидеться в обороне, чтобы ничего не запороть»

17 января 2017, 21:59
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Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от прошедшего года и рассказал, как пару лет назад скромно начинал свой путь от игрока молодежки к одному из нынешних лидеров армейцев.

В текущем розыгрыше РФПЛ 20-летний футболист записал в свой актив один гол в 17-ти встречах.

– Прошедший 2016 год у вас вышел насыщенный: вы влились в основной состав ЦСКА, сделали дубль в Кубке против «Краснодара», выиграли чемпионат, попали на Евро… Но что главным было именно для вас?

– Да, год для меня исключительно хороший. Но самое главное, что удалось пробиться в основу ЦСКА, и теперь я играю по 90 минут и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Да, на Евро сыграли плохо, но опыт я получил огромный – в 20 лет не каждому удается принять участие в турнире подобного масштаба.

– Ну и «Первая пятерка» – как первый взрослый личный приз.

– Я очень рад награде, но для меня важнее все-таки командные успехи.

– Давайте тогда про ваши команды. В какой момент Леонид Слуцкий пустил вас на постоянные тренировки с основой ЦСКА?

– Года два назад. Первое время у меня почти ничего не получалось, все кричали, было сложно привыкнуть к высоким скоростям. На игровых тренировках старался отсидеться в обороне, чтобы ничего не запороть. А потом со временем познакомился со всеми, привык, и стало все получаться.

– Кто тогда больше всех удивил?

– Сильнее всех – Рома Еременко и Зоран Тошич. Наблюдал за их техникой, старался что-то у Ромы взять. Он разносторонний: где бы ни сыграл, везде полезен.

– Понтус Вернблум на клубных тренировках так же жесток, как и в игре?

– Да, Понтус и на тренировках всегда эмоционален. Нет, до того, чтобы травмировать нас, не доходит, но он всегда прилично заряжен на борьбу. Кстати, вне поля – веселый и очень добрый парень.

– Это с ним из легионеров вы общаетесь больше всего?

– Да нет. Со Страндбергом общались хорошо, с Траоре – тоже неплохо. Они из русского понимают пару слов.

– На русском? У вас же английский был любимым предметом в школе?

— Это в школе у меня с ним было неплохо, сейчас – не очень. Думаю начать учить. У кого в команде хуже всего с ним? Наверное, из нас молодых – я, Чалов, Гордюшенко – никто особо язык не знает.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр
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