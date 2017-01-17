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    Шавло назвал «Спартак» командой без слабых мест

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло положительно отозвался о трансферной кампании команды в зимний период. По мнению специалиста, красно-белые теперь практически не имеют слабых мест.

    «Спартак» хорошо поработал на трансферном рынке. Приобретены качественные игроки. Самедов – действующий игрок сборной России. Возраст его не смущает. Виден настрой Александра, вернувшегося в команду, которая его воспитала. Луис Адриано забил один гол в прошлом календарном году? В Италии вообще сложно забивать, в России в этом плане легче. К тому же Каррера уверен, что подготовит Луиса Адриано к возобновлению чемпионата. В целом можно сказать, что после зимних приобретений «Спартак» — команда без слабых мест», – заявил Шавло.

    «Спартак» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 17 января 2017, 22:41

      Не нравится мне это хвастовство НЕТ СЛАБЫХ МЕСТ,аж противно слышать.

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      Рейтинг: +399

      kella 17 января 2017, 16:25

      "Луис Адриано забил один гол в прошлом календарном году? В Италии вообще сложно забивать" - Шеву улыбнуло.

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