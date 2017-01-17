Шавло назвал «Спартак» командой без слабых мест

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло положительно отозвался о трансферной кампании команды в зимний период. По мнению специалиста, красно-белые теперь практически не имеют слабых мест.

«Спартак» хорошо поработал на трансферном рынке. Приобретены качественные игроки. Самедов – действующий игрок сборной России. Возраст его не смущает. Виден настрой Александра, вернувшегося в команду, которая его воспитала. Луис Адриано забил один гол в прошлом календарном году? В Италии вообще сложно забивать, в России в этом плане легче. К тому же Каррера уверен, что подготовит Луиса Адриано к возобновлению чемпионата. В целом можно сказать, что после зимних приобретений «Спартак» — команда без слабых мест», – заявил Шавло.

«Спартак» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.