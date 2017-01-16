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  • Цаллагов: «В ближайшем будущем россиян в топ-лигах Европы станет больше»

Цаллагов: «В ближайшем будущем россиян в топ-лигах Европы станет больше»

16 января 2017, 17:16
5

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов не сумел назвать причины, по которым столь малое количества российских футболистов выступает в клубах ведущих европейских чемпионатов. При этом игрок считает, что вскоре ситуация может измениться.

«Кто лучший футболист, с которым мне приходилось играть во времена моей юности? Пожалуй, Алан Дзагоев. Уже тогда он выделялся среди сверстников.

Почему в ведущих европейских футбольных лигах так мало российских футболистов? Трудно сказать… Думаю, в ближайшем будущем ситуация поменяется», – приводит слова Цаллагова «Градус».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Цаллагов Ибрагим
Комментарии (5)
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zico2205
1484577311
Что ж вы так себя высоко цените???? Вы в России получаете явно завышенную зарплату и в Европе вам такое бабло платить не будут...Может пару-тройку из молодых и возьмут, но конечно же бесплатно...А Дзагоев и Смолов сами не поедут...А больше никто не интересует Европу...
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zlyetatary
1484577347
Твои бы слова Ибрагим да Богу в уши!!!!!!!!!!! А так ни чего, рассмешил))))
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Gullit 76
1484583852
При нуле в два раза больше это сколько получается - 0.2?
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JUVENTINO-666
1484586557
Фантастический прогноз. Ты
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Garrincha58
1484587138
это он на себя что ли намекает?
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