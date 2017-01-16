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    Цаллагов: «В ближайшем будущем россиян в топ-лигах Европы станет больше»

    Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов не сумел назвать причины, по которым столь малое количества российских футболистов выступает в клубах ведущих европейских чемпионатов. При этом игрок считает, что вскоре ситуация может измениться.

    «Кто лучший футболист, с которым мне приходилось играть во времена моей юности? Пожалуй, Алан Дзагоев. Уже тогда он выделялся среди сверстников.

    Почему в ведущих европейских футбольных лигах так мало российских футболистов? Трудно сказать… Думаю, в ближайшем будущем ситуация поменяется», – приводит слова Цаллагова «Градус».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 17:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 января 2017, 20:18

      это он на себя что ли намекает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 16 января 2017, 20:09

      Фантастический прогноз. Ты

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 января 2017, 19:24

      При нуле в два раза больше это сколько получается - 0.2?

      0
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      Рейтинг: +41

      zlyetatary 16 января 2017, 17:35

      Твои бы слова Ибрагим да Богу в уши!!!!!!!!!!! А так ни чего, рассмешил))))

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 января 2017, 17:35

      Что ж вы так себя высоко цените???? Вы в России получаете явно завышенную зарплату и в Европе вам такое бабло платить не будут...Может пару-тройку из молодых и возьмут, но конечно же бесплатно...А Дзагоев и Смолов сами не поедут...А больше никто не интересует Европу...

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