Цаллагов: «В ближайшем будущем россиян в топ-лигах Европы станет больше»

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов не сумел назвать причины, по которым столь малое количества российских футболистов выступает в клубах ведущих европейских чемпионатов. При этом игрок считает, что вскоре ситуация может измениться.

«Кто лучший футболист, с которым мне приходилось играть во времена моей юности? Пожалуй, Алан Дзагоев. Уже тогда он выделялся среди сверстников.

Почему в ведущих европейских футбольных лигах так мало российских футболистов? Трудно сказать… Думаю, в ближайшем будущем ситуация поменяется», – приводит слова Цаллагова «Градус».