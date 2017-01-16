Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «Судья наказал того, кто стремился продолжить игру»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о причинах стычки со своим коллегой из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в концовке матча.

    «Моуринью хотел, чтобы Фирмино наказали как минимум предупреждением. Думаю, судья свистнул еще до того, как произошла стычка между игроками. Роберто из тех футболистов, которые рвутся продолжить игру. Он мог отдать пас, так что Эррера заслуживал желтой, вот и все.

    А по факту получилось, что наказ бы тот, кто стремился продолжить игру. Могло быть даже хуже, если бы этот эпизод посмотрели еще раз. Мы с Моуринью не пришли к общему мнению по этому поводу», – сказал Клопп после матча.

    Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2017 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      Dazdraper 16 января 2017, 15:05

      На удивление Моур спокоен, а Клопп скачет как петух =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 16 января 2017, 09:47

      Все очень просто в этом эпизоде. Эрера нарушил правила, сорвал атаку - получил желтую. Фирмино сыграл неспортивно - получил желтую. Оба нарушили - оба наказаны. Прощать действия кого-либо из них было неправильно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Schicko_008 16 января 2017, 11:45

      Еще Эрера симулировал и с хватался за лицо, хотя толчек был не сильный и в район груди, чем спровоцировал судью дать желтую карточку обоим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 16 января 2017, 09:27

      Просто Эррера хотел поменяться футболками не дожидаясь окончания матча, но Фирмино, скорее всего, положил глаз на Ибрагимовича.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      InSomnia_BVB 16 января 2017, 09:22

      Результат по игре, никто не заслуживал поражения

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11