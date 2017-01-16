Клопп: «Судья наказал того, кто стремился продолжить игру»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о причинах стычки со своим коллегой из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в концовке матча.

«Моуринью хотел, чтобы Фирмино наказали как минимум предупреждением. Думаю, судья свистнул еще до того, как произошла стычка между игроками. Роберто из тех футболистов, которые рвутся продолжить игру. Он мог отдать пас, так что Эррера заслуживал желтой, вот и все.

А по факту получилось, что наказ бы тот, кто стремился продолжить игру. Могло быть даже хуже, если бы этот эпизод посмотрели еще раз. Мы с Моуринью не пришли к общему мнению по этому поводу», – сказал Клопп после матча.

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» закончился со счетом 1:1.