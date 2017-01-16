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Клопп: «Судья наказал того, кто стремился продолжить игру»

16 января 2017, 09:16
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о причинах стычки со своим коллегой из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в концовке матча.

«Моуринью хотел, чтобы Фирмино наказали как минимум предупреждением. Думаю, судья свистнул еще до того, как произошла стычка между игроками. Роберто из тех футболистов, которые рвутся продолжить игру. Он мог отдать пас, так что Эррера заслуживал желтой, вот и все.

А по факту получилось, что наказ бы тот, кто стремился продолжить игру. Могло быть даже хуже, если бы этот эпизод посмотрели еще раз. Мы с Моуринью не пришли к общему мнению по этому поводу», – сказал Клопп после матча.

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» закончился со счетом 1:1.

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Эррера Андер Фирмино Роберто Моуринью Жозе Клопп Юрген
Комментарии (5)
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InSomnia_BVB
1484547769
Результат по игре, никто не заслуживал поражения
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SchwarzGelben BVB
1484548070
Просто Эррера хотел поменяться футболками не дожидаясь окончания матча, но Фирмино, скорее всего, положил глаз на Ибрагимовича.
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Schicko_008
1484549245
Все очень просто в этом эпизоде. Эрера нарушил правила, сорвал атаку - получил желтую. Фирмино сыграл неспортивно - получил желтую. Оба нарушили - оба наказаны. Прощать действия кого-либо из них было неправильно.
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Dazdraper
1484568319
На удивление Моур спокоен, а Клопп скачет как петух =)
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