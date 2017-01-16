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    Каррера: «Спартаку» нужно еще несколько месяцев грызть землю»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не торопится праздновать лидерство своей команды в чемпионате России, предпочитая дождаться его окончания.

    «Промежуточное первое место ничего не значит. Не устану это повторять! Вот если будем там же и в мае – другое дело. Тогда можно будет всерьез порадоваться. Но для этого нужно еще несколько месяцев грызть землю.

    Что касается моего соглашения со «Спартаком», то пока оно действует до конца следующего сезона. И мои мысли сейчас не о новом договоре, а о зимних сборах.

    Пять очков отрыва – это много или мало? Нам надо думать, что мало. По-прежнему считаю «Зенит» очень опасным соперником. Да, команда потеряла Витселя, но остались другие мастера, пришли новички, Луческу очень опытный и грамотный тренер. Тот же ЦСКА тоже не имеем права сбрасывать со счетов. Да, ушел Слуцкий, с которым связаны успехи последних лет, но остался сильный коллектив с приличным набором исполнителей. А новый тренер может встряхнуть его. «Краснодар» – очень амбициозный и серьезный клуб, и именно он станет нашим первым экзаменатором после перерыва. Этот матч будет очень важным для дальнейшего развития событий. Вернее, не он один, а весь тур, ведь «Зенит» и ЦСКА тогда же сыграют между собой.

    В общем, впереди нас ждет много интересного, так что всех с наступившим Новым годом и грядущим возобновлением чемпионата России!» – сказал Каррера.

    После 17 туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2017 08:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 января 2017, 14:34

      Ну только, если желудей побольше насыпать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 16 января 2017, 13:16

      ВСГО 4 МЕСАЦА И ЧЕМПИОНЫ

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 января 2017, 13:02

      Ну погрызите еще чуть.. Максимум вторыми будете ..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 января 2017, 11:06

      Да наелись они уже.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 16 января 2017, 10:37

      Да, правильные слова. Нужно сражаться за каждый матч!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 16 января 2017, 10:23

      Все правильно. На каждую игру нужно выходить как на последнюю.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2017, 10:22

      Верим в тебя и команду.

      1
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      Рейтинг: +430

      andr2112 16 января 2017, 08:57

      .....и не только!!

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