Каррера: «Спартаку» нужно еще несколько месяцев грызть землю»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не торопится праздновать лидерство своей команды в чемпионате России, предпочитая дождаться его окончания.

«Промежуточное первое место ничего не значит. Не устану это повторять! Вот если будем там же и в мае – другое дело. Тогда можно будет всерьез порадоваться. Но для этого нужно еще несколько месяцев грызть землю.

Что касается моего соглашения со «Спартаком», то пока оно действует до конца следующего сезона. И мои мысли сейчас не о новом договоре, а о зимних сборах.

Пять очков отрыва – это много или мало? Нам надо думать, что мало. По-прежнему считаю «Зенит» очень опасным соперником. Да, команда потеряла Витселя, но остались другие мастера, пришли новички, Луческу очень опытный и грамотный тренер. Тот же ЦСКА тоже не имеем права сбрасывать со счетов. Да, ушел Слуцкий, с которым связаны успехи последних лет, но остался сильный коллектив с приличным набором исполнителей. А новый тренер может встряхнуть его. «Краснодар» – очень амбициозный и серьезный клуб, и именно он станет нашим первым экзаменатором после перерыва. Этот матч будет очень важным для дальнейшего развития событий. Вернее, не он один, а весь тур, ведь «Зенит» и ЦСКА тогда же сыграют между собой.

В общем, впереди нас ждет много интересного, так что всех с наступившим Новым годом и грядущим возобновлением чемпионата России!» – сказал Каррера.

После 17 туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков.