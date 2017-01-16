Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Спартаку» нужно еще несколько месяцев грызть землю»

Каррера: «Спартаку» нужно еще несколько месяцев грызть землю»

16 января 2017, 08:40
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не торопится праздновать лидерство своей команды в чемпионате России, предпочитая дождаться его окончания.

«Промежуточное первое место ничего не значит. Не устану это повторять! Вот если будем там же и в мае – другое дело. Тогда можно будет всерьез порадоваться. Но для этого нужно еще несколько месяцев грызть землю.

Что касается моего соглашения со «Спартаком», то пока оно действует до конца следующего сезона. И мои мысли сейчас не о новом договоре, а о зимних сборах.

Пять очков отрыва – это много или мало? Нам надо думать, что мало. По-прежнему считаю «Зенит» очень опасным соперником. Да, команда потеряла Витселя, но остались другие мастера, пришли новички, Луческу очень опытный и грамотный тренер. Тот же ЦСКА тоже не имеем права сбрасывать со счетов. Да, ушел Слуцкий, с которым связаны успехи последних лет, но остался сильный коллектив с приличным набором исполнителей. А новый тренер может встряхнуть его. «Краснодар» – очень амбициозный и серьезный клуб, и именно он станет нашим первым экзаменатором после перерыва. Этот матч будет очень важным для дальнейшего развития событий. Вернее, не он один, а весь тур, ведь «Зенит» и ЦСКА тогда же сыграют между собой.

В общем, впереди нас ждет много интересного, так что всех с наступившим Новым годом и грядущим возобновлением чемпионата России!» – сказал Каррера.

После 17 туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr2112
1484546232
.....и не только!!
Ответить
Диктор
1484551368
Верим в тебя и команду.
Ответить
maior-60
1484551388
Все правильно. На каждую игру нужно выходить как на последнюю.
Ответить
agrmark
1484552274
Да, правильные слова. Нужно сражаться за каждый матч!
Ответить
Zeff
1484553968
Да наелись они уже.
Ответить
mihail200606
1484560934
Ну погрызите еще чуть.. Максимум вторыми будете ..
Ответить
лёха72
1484561768
ВСГО 4 МЕСАЦА И ЧЕМПИОНЫ
Ответить
Zeff
1484566446
Ну только, если желудей побольше насыпать.
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
3
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
4
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
5
Все новости
Все новости
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
4
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
4
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
3
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+