Болельщики «Спартака» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

Вход для болельщиков «Спартака» на гостевой матч 18-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» будет бесплатным. Об этом сообщил коммерческий директор «быков» Арам Фундукян.

«Вход в фанатский сектор для болельщиков «Спартака» бесплатный, на прошлой игре они не матерились и не жгли пиротехнику. Максимальная квота — 3 тысяч, точное количество заявляет клуб-гость, под эту цифру и выделяем билеты», – сообщил Фундукян.

Напомним, что матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 5 марта.