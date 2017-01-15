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    Болельщики «Спартака» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

    Вход для болельщиков «Спартака» на гостевой матч 18-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» будет бесплатным. Об этом сообщил коммерческий директор «быков» Арам Фундукян.

    «Вход в фанатский сектор для болельщиков «Спартака» бесплатный, на прошлой игре они не матерились и не жгли пиротехнику. Максимальная квота — 3 тысяч, точное количество заявляет клуб-гость, под эту цифру и выделяем билеты», – сообщил Фундукян.

    Напомним, что матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 5 марта.

    Источник: Twitter

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    15.01.2017 23:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1168

      Argon 16 января 2017, 11:09

      Ключевая фраза: - "На прошлой игре они не матерились и не жгли пиротехнику". Молодец Сергей Николаевич, понимает, что ОМОНом порядок не наведешь, печеньки применяет.
      А фанам приезжим респект за понимание. Хватит гадить и ломать все что твое!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Argon 16 января 2017, 14:52

      Согласен с вами! Нужно культурно себя вести, и уважать труд других людей

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 января 2017, 08:53

      Ещё бы кто поучаствовал в оплате проезда
      Жителю Сибирского Уезда.
      Да ладно, будет знатно,
      Если игру покажут бесплатно.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 16 января 2017, 08:21

      Вот это правильный подход! Для фанатов Краснодара надо ответить встречным жестом!

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > turist82 16 января 2017, 13:29

      ну это куда проще, для 50 человек бесплатно билеты выделить:)

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 января 2017, 07:18

      не поможет

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      Рейтинг: +673

      life85 16 января 2017, 02:52

      Галицкий снова МОЛОДЕЦ ! ! !
      Надеюсь болельщики Спартака отплатят той же монетой :)

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 января 2017, 00:33

      Цена билета по сравнению с остальными расходами на человеческое путешествие не существенна, но всё равно СПАСИБО!

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