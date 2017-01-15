Кубок африканских наций. Дубль Мареза не помог Алжиру обыграть Зимбабве

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Алжира сыграла вничью с командой Зимбабве – 2:2. Дубль в составе хозяев оформил нападающий «Лестера» Рияд Марез.

Отметим, что еще два представителя группы В – Тунис и Сенегал – проведут свою встречу сегодня в 22:00 по московскому времени.

Кубок африканский наций. Группа В. 1-й тур

Алжир – Зимбабве – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Марез, 12; 1:1 – Махачи, 17; 1:2 – Мушекви, 29; 2:2 – Марез, 82.

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