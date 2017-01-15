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    Кубок африканских наций. Дубль Мареза не помог Алжиру обыграть Зимбабве

    В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Алжира сыграла вничью с командой Зимбабве – 2:2. Дубль в составе хозяев оформил нападающий «Лестера» Рияд Марез.

    Отметим, что еще два представителя группы В – Тунис и Сенегал – проведут свою встречу сегодня в 22:00 по московскому времени.

    Кубок африканский наций. Группа В. 1-й тур

    Алжир – Зимбабве – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Марез, 12; 1:1 – Махачи, 17; 1:2 – Мушекви, 29; 2:2 – Марез, 82.

    Календарь Кубка африканских наций

    Феерия звезд, танцы и другие причины, почему нельзя пропустить Кубок Африки

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2017 20:52
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