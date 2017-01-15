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Судьи
Главный судья:
Тессема Бамлак
Материалы

Алжир - Зимбабве

15.01.2017, Воскресенье, 19:00 мск Франсвилль, стадион Стад де Франсвилль Кубок африканских наций, 1 тур Алжир - Зимбабве
Обзор матча
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сенегал 3 2 1 0 6:2 +4 7
2. Тунис 3 2 0 1 6:5 +1 6
3. Алжир 3 0 2 1 5:6 -1 2
4. Зимбабве 3 0 1 2 4:8 -4 1
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