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Прогноз на точный счёт матча Швеция – Алжир: Товарищеские матчи, 10 июня 2025

09 июня 2025 11:11
Швеция - Алжир
10 июн. 2025, вторник 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу Швеции
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10 июня на «Френдс Арене» в Сольне сборная Швеции примет Алжир в рамках товарищеского поединка. Оба соперника показывают отличную форму и выдают серию результативных матчей, что обещает болельщикам качественный и конкурентный футбол. Встреча может стать проверкой атакующих амбиций Швеции на фоне плотной и организованной обороны Алжира.

Швеция

Скандинавы демонстрируют высокую результативность – 15 голов в последних пяти матчах, что в среднем составляет три забитых за игру. В предыдущем поединке против Венгрии шведы уверенно победили 2:0 на выезде. Команда стабильно создаeт моменты и практически не испытывает проблем в атаке. Пропускают подопечные Янне Андерссона немного – 3 мяча за 5 встреч. Важно отметить, что Швеция забивает в восьми из десяти последних матчей, а дома показывает особенно яркую игру, опираясь на агрессивную модель ведения матча с активным прессингом.

Алжир

Алжир не проигрывает уже 12 матчей подряд и при этом стабильно забивает: 13 голов в последних пяти играх, в среднем – 2.60 за матч. Особенно стоит отметить надeжность обороны: всего два пропущенных за тот же отрезок и три подряд сухих матча. Команда демонстрирует сбалансированную структуру игры – атака не страдает от дефицита моментов, а оборона действует организованно. При этом большинство соперников были ниже классом, чем Швеция, так что предстоящий матч станет более серьeзным экзаменом.

Факты о командах

Швеция

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В последних 5 матчах забила 15 мячей (в среднем 3.00 за игру)
  • Пропустила лишь 3 мяча за тот же период (в среднем 0.60)
  • Забил в 8 из 10 последних встреч

Алжир

  • Не проигрывает в 12 матчах подряд
  • Забивает в 8 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 матчах забил 13 мячей (в среднем 2.60 за игру)
  • Пропустил лишь 2 мяча за последние 5 игр (в среднем 0.40)
  • Не пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
3
3
В среднем за матч
1.5
4:3
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:3
Товарищеские матчи. Сборные,
Швеция
4 : 3
10.06.2025
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные,
Швеция
2 : 0
19.11.2022
Алжир

Прогноз на матч Швеция – Алжир

Противостояние обещает быть равным: обе команды находятся в отличной форме и умеют эффективно использовать свои шансы. Швеция играет первым номером и хорошо комбинирует в финальной трети. Алжир – более прагматичен, предпочитает строгую дисциплину в обороне с острыми контратаками. Тем не менее, учитывая высокую результативность обоих коллективов и форму нападающих, вероятность забитых мячей с обеих сторон высока. Учитывая класс хозяев и фактор домашнего поля, небольшое преимущество на стороне шведов.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Швеции

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Швеции – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.83
  • Победа Швеции – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу Швеции
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Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Алжир Швеция
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