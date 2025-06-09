10 июня на «Френдс Арене» в Сольне сборная Швеции примет Алжир в рамках товарищеского поединка. Оба соперника показывают отличную форму и выдают серию результативных матчей, что обещает болельщикам качественный и конкурентный футбол. Встреча может стать проверкой атакующих амбиций Швеции на фоне плотной и организованной обороны Алжира.
Швеция
Скандинавы демонстрируют высокую результативность – 15 голов в последних пяти матчах, что в среднем составляет три забитых за игру. В предыдущем поединке против Венгрии шведы уверенно победили 2:0 на выезде. Команда стабильно создаeт моменты и практически не испытывает проблем в атаке. Пропускают подопечные Янне Андерссона немного – 3 мяча за 5 встреч. Важно отметить, что Швеция забивает в восьми из десяти последних матчей, а дома показывает особенно яркую игру, опираясь на агрессивную модель ведения матча с активным прессингом.
Алжир
Алжир не проигрывает уже 12 матчей подряд и при этом стабильно забивает: 13 голов в последних пяти играх, в среднем – 2.60 за матч. Особенно стоит отметить надeжность обороны: всего два пропущенных за тот же отрезок и три подряд сухих матча. Команда демонстрирует сбалансированную структуру игры – атака не страдает от дефицита моментов, а оборона действует организованно. При этом большинство соперников были ниже классом, чем Швеция, так что предстоящий матч станет более серьeзным экзаменом.
Факты о командах
Швеция
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- В последних 5 матчах забила 15 мячей (в среднем 3.00 за игру)
- Пропустила лишь 3 мяча за тот же период (в среднем 0.60)
- Забил в 8 из 10 последних встреч
Алжир
- Не проигрывает в 12 матчах подряд
- Забивает в 8 последних товарищеских матчах
- В последних 5 матчах забил 13 мячей (в среднем 2.60 за игру)
- Пропустил лишь 2 мяча за последние 5 игр (в среднем 0.40)
- Не пропускает в 3 матчах подряд
Прогноз на матч Швеция – Алжир
Противостояние обещает быть равным: обе команды находятся в отличной форме и умеют эффективно использовать свои шансы. Швеция играет первым номером и хорошо комбинирует в финальной трети. Алжир – более прагматичен, предпочитает строгую дисциплину в обороне с острыми контратаками. Тем не менее, учитывая высокую результативность обоих коллективов и форму нападающих, вероятность забитых мячей с обеих сторон высока. Учитывая класс хозяев и фактор домашнего поля, небольшое преимущество на стороне шведов.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Швеции
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Швеции – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.83
- Победа Швеции – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95