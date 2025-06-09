10 июня на «Френдс Арене» в Сольне сборная Швеции примет Алжир в рамках товарищеского поединка. Оба соперника показывают отличную форму и выдают серию результативных матчей, что обещает болельщикам качественный и конкурентный футбол. Встреча может стать проверкой атакующих амбиций Швеции на фоне плотной и организованной обороны Алжира.

Швеция

Скандинавы демонстрируют высокую результативность – 15 голов в последних пяти матчах, что в среднем составляет три забитых за игру. В предыдущем поединке против Венгрии шведы уверенно победили 2:0 на выезде. Команда стабильно создаeт моменты и практически не испытывает проблем в атаке. Пропускают подопечные Янне Андерссона немного – 3 мяча за 5 встреч. Важно отметить, что Швеция забивает в восьми из десяти последних матчей, а дома показывает особенно яркую игру, опираясь на агрессивную модель ведения матча с активным прессингом.

Алжир

Алжир не проигрывает уже 12 матчей подряд и при этом стабильно забивает: 13 голов в последних пяти играх, в среднем – 2.60 за матч. Особенно стоит отметить надeжность обороны: всего два пропущенных за тот же отрезок и три подряд сухих матча. Команда демонстрирует сбалансированную структуру игры – атака не страдает от дефицита моментов, а оборона действует организованно. При этом большинство соперников были ниже классом, чем Швеция, так что предстоящий матч станет более серьeзным экзаменом.

Факты о командах

Швеция

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В последних 5 матчах забила 15 мячей (в среднем 3.00 за игру)

Пропустила лишь 3 мяча за тот же период (в среднем 0.60)

Забил в 8 из 10 последних встреч

Алжир

Не проигрывает в 12 матчах подряд

Забивает в 8 последних товарищеских матчах

В последних 5 матчах забил 13 мячей (в среднем 2.60 за игру)

Пропустил лишь 2 мяча за последние 5 игр (в среднем 0.40)

Не пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 6 Забитых мячей 3 3 В среднем за матч 1.5 4:3 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:3 Товарищеские матчи. Сборные, Швеция 4 : 3 Алжир Товарищеские матчи. Сборные, Швеция 2 : 0 Алжир

Прогноз на матч Швеция – Алжир

Противостояние обещает быть равным: обе команды находятся в отличной форме и умеют эффективно использовать свои шансы. Швеция играет первым номером и хорошо комбинирует в финальной трети. Алжир – более прагматичен, предпочитает строгую дисциплину в обороне с острыми контратаками. Тем не менее, учитывая высокую результативность обоих коллективов и форму нападающих, вероятность забитых мячей с обеих сторон высока. Учитывая класс хозяев и фактор домашнего поля, небольшое преимущество на стороне шведов.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Швеции

Рекомендованные ставки: