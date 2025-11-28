2 игрока из РПЛ заявлены на турнир ФИФА в Катаре

Два футболиста из РПЛ включены в заявки сборных на Арабский кубок ФИФА, который пройдет с 1 по 18 декабря в Катаре.

Оба игрока выступают за один клуб:

Вероятно, они пропустят оставшиеся матчи махачкалинцев в РПЛ до зимнего перерыва. 1 декабря команда сыграет в гостях с «Сочи», а 7 декабря примет дома «Пари НН».

В первоначальную заявку сборной Алжира попал также защитник «Динамо Мх» Мохамед Аззи, но впоследствии он был заменен в составе национальной команды на другого футболиста.

На Арабском кубке сыграют сборные Катара, Туниса, Сирии, Палестины, Марокко, Саудовской Аравии, Омана, Коморских островов, Египта, Иордании, ОАЭ, Кувейта, Алжира, Ирака, Бахрейна и Судана.

Турнир во второй раз в истории организован ФИФА.