2 игрока из РПЛ заявлены на турнир ФИФА в Катаре

Два футболиста из РПЛ включены в заявки сборных на Арабский кубок ФИФА, который пройдет с 1 по 18 декабря в Катаре.
Оба игрока выступают за один клуб:
- нападающий Хазем Мастури (Тунис, «Динамо Мх»);
- полузащитник Уссем Мрезиг (Алжир, «Динамо Мх»).
Вероятно, они пропустят оставшиеся матчи махачкалинцев в РПЛ до зимнего перерыва. 1 декабря команда сыграет в гостях с «Сочи», а 7 декабря примет дома «Пари НН».
В первоначальную заявку сборной Алжира попал также защитник «Динамо Мх» Мохамед Аззи, но впоследствии он был заменен в составе национальной команды на другого футболиста.
На Арабском кубке сыграют сборные Катара, Туниса, Сирии, Палестины, Марокко, Саудовской Аравии, Омана, Коморских островов, Египта, Иордании, ОАЭ, Кувейта, Алжира, Ирака, Бахрейна и Судана.
Турнир во второй раз в истории организован ФИФА.
Источник: «Бомбардир»