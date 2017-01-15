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    Рыжиков: «Думаю, сейчас у молодых футболистов имеются ни с чем не сравнимые условия»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков выразил мнение, что сейчас молодые футболисты имеют слишком хорошие финансовые условия. Также 36-летний россиянин заявил, что находится в хорошем состоянии, чтобы продолжать профессиональную карьеру. Напомним, ранее сообщалось, что казанский клуб продлит контракт с вратарем.

    – Вам в этом году 37. Как себя ощущаете? Глядя на вашу игру, складывается впечатление, что можете до 50-ти играть.

    – Ох, спасибо за комплимент. Чувствую, что и желание, и здоровье, тьфу-тьфу. Готов выполнять задачи.

    – На медосмотр, как пишут коллеги, Жемалетдинов приехал на Juguar, Оздоев на такси, а Бауэр и Самбрано на автобусе. На чем приехали вы?

    – На BMW.

    – Не Jaguar…

    – Ну, ладно вам… Нравится человеку Jaguar вот и ездит.

    – Ну да. Но что вы про нынешнюю молодежь все-таки думаете? Не слишком ли она золотая?

    – «Золотая» в моем понимании – значит, выигравшая золотые медали. Думаю, сейчас у ребят ни с чем не сравнимые условия. Это и инфраструктура, и финансы. Но мы живем в такое время: человек стоит, сколько ему предлагают. Никто не откажется от хороших денег. Если руководство или спонсоры так оценивают игрока, значит, он этого заслуживает.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.01.2017 16:43
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