Овчинников верит в чемпионство ЦСКА в нынешнем сезоне

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников дал понять, что не потерял надежды на золотые медали в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Также специалист рассказал о работе с новым главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

– В 2017 году ЦСКА еще способен стать чемпионом?

– Других целей и не может быть. Виктор Михайлович в своих интервью скажет конкретнее. Но и у тренеров, и у игроков вера в успех есть. И большая.

– Назовите главное отличие Гончаренко.

– У каждого тренера свое видение, свой взгляд на развитие команды. У Леонида Викторовича и Виктора Михайловича они отличаются. Генеральная линия, может, и одна, но подход разный. Два больших тренера, каждый из которых идет своим путем.

– У Гончаренко на тренировках появился «мольберт» на колесиках, где он рисует тренировочные упражнения.

– Флипчарт был всегда! Сейчас подмечаете – но просто раньше вы его не видели.

– Такую классную штуку скрывали от нашего взора.

– Методы-то у тренеров, на самом деле, схожи. Мы рассказываем, показываем, проводим тренировки. Что-то радикально другое придумать сложно.