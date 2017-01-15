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Овчинников верит в чемпионство ЦСКА в нынешнем сезоне

15 января 2017, 14:24
7

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников дал понять, что не потерял надежды на золотые медали в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Также специалист рассказал о работе с новым главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

– В 2017 году ЦСКА еще способен стать чемпионом?

– Других целей и не может быть. Виктор Михайлович в своих интервью скажет конкретнее. Но и у тренеров, и у игроков вера в успех есть. И большая.

– Назовите главное отличие Гончаренко.

– У каждого тренера свое видение, свой взгляд на развитие команды. У Леонида Викторовича и Виктора Михайловича они отличаются. Генеральная линия, может, и одна, но подход разный. Два больших тренера, каждый из которых идет своим путем.

– У Гончаренко на тренировках появился «мольберт» на колесиках, где он рисует тренировочные упражнения.

– Флипчарт был всегда! Сейчас подмечаете – но просто раньше вы его не видели.

– Такую классную штуку скрывали от нашего взора.

– Методы-то у тренеров, на самом деле, схожи. Мы рассказываем, показываем, проводим тренировки. Что-то радикально другое придумать сложно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Овчинников Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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Тraumtanzеr
1484480306
Отберите у них кокаин. Ересь несут.
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directorpg
1484484534
Прежде чем писать свои комментарии, нужно читать будьте вежливы. Или как в анекдоте " ... не читатель, ... писатель"
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Benny07
1484485421
Этому не бывать
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