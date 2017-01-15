Овчинников верит в чемпионство ЦСКА в нынешнем сезоне

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников дал понять, что не потерял надежды на золотые медали в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Также специалист рассказал о работе с новым главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.
– В 2017 году ЦСКА еще способен стать чемпионом?
– Других целей и не может быть. Виктор Михайлович в своих интервью скажет конкретнее. Но и у тренеров, и у игроков вера в успех есть. И большая.
– Назовите главное отличие Гончаренко.
– У каждого тренера свое видение, свой взгляд на развитие команды. У Леонида Викторовича и Виктора Михайловича они отличаются. Генеральная линия, может, и одна, но подход разный. Два больших тренера, каждый из которых идет своим путем.
– У Гончаренко на тренировках появился «мольберт» на колесиках, где он рисует тренировочные упражнения.
– Флипчарт был всегда! Сейчас подмечаете – но просто раньше вы его не видели.
– Такую классную штуку скрывали от нашего взора.
– Методы-то у тренеров, на самом деле, схожи. Мы рассказываем, показываем, проводим тренировки. Что-то радикально другое придумать сложно.