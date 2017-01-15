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    Овчинников верит в чемпионство ЦСКА в нынешнем сезоне

    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников дал понять, что не потерял надежды на золотые медали в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Также специалист рассказал о работе с новым главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

    – В 2017 году ЦСКА еще способен стать чемпионом?

    – Других целей и не может быть. Виктор Михайлович в своих интервью скажет конкретнее. Но и у тренеров, и у игроков вера в успех есть. И большая.

    – Назовите главное отличие Гончаренко.

    – У каждого тренера свое видение, свой взгляд на развитие команды. У Леонида Викторовича и Виктора Михайловича они отличаются. Генеральная линия, может, и одна, но подход разный. Два больших тренера, каждый из которых идет своим путем.

    – У Гончаренко на тренировках появился «мольберт» на колесиках, где он рисует тренировочные упражнения.

    – Флипчарт был всегда! Сейчас подмечаете – но просто раньше вы его не видели.

    – Такую классную штуку скрывали от нашего взора.

    – Методы-то у тренеров, на самом деле, схожи. Мы рассказываем, показываем, проводим тренировки. Что-то радикально другое придумать сложно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 14:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Benny07 15 января 2017, 16:03

      Этому не бывать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 15 января 2017, 15:48

      Прежде чем писать свои комментарии, нужно читать будьте вежливы. Или как в анекдоте " ... не читатель, ... писатель"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 января 2017, 14:38

      Отберите у них кокаин. Ересь несут.

      -3
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