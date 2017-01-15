Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григалава: «Из-за истории с «Анжи» не верил, что вернусь в Россию»

    Новичок «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о подробностях своего перехода в тульский клуб. Грузинский футболист подписал контракт с командой из РФПЛ на полтора года.

    – Тульский клуб вышел на связь в декабре. Меня предложение полностью устроило. Сегодня поставили подписи под контрактом, так что готов приступить к работе.

    – С кипрским «Этникосом» вы соглашение расторгли...

    – Да, и спасибо клубу, что не стал препятствовать моему уходу.

    – Настолько хотелось вернуться в Россию?

    – Да, сразу после ухода из «Анжи» и отъезда на Кипр поставил себе задачу снова играть в Премьер-лиге. Получилось далеко не сразу. Но главное, что получилось. Рад вернуться. Честно говоря, до последнего не верил.

    – Из-за той нашумевшей истории?

    – Да, были нюансы. Уезжал я, скажем так, тяжело.

    Напомним, что в 2015 году, когда Григалава выступал за «Анжи», в его анализах были обнаружены следы наркотических веществ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2017 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      Amir005 16 января 2017, 10:26

      Да не было у него вроде ничего обнаружено

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11