Григалава: «Из-за истории с «Анжи» не верил, что вернусь в Россию»

Новичок «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о подробностях своего перехода в тульский клуб. Грузинский футболист подписал контракт с командой из РФПЛ на полтора года.

– Тульский клуб вышел на связь в декабре. Меня предложение полностью устроило. Сегодня поставили подписи под контрактом, так что готов приступить к работе.

– С кипрским «Этникосом» вы соглашение расторгли...

– Да, и спасибо клубу, что не стал препятствовать моему уходу.

– Настолько хотелось вернуться в Россию?

– Да, сразу после ухода из «Анжи» и отъезда на Кипр поставил себе задачу снова играть в Премьер-лиге. Получилось далеко не сразу. Но главное, что получилось. Рад вернуться. Честно говоря, до последнего не верил.

– Из-за той нашумевшей истории?

– Да, были нюансы. Уезжал я, скажем так, тяжело.

Напомним, что в 2015 году, когда Григалава выступал за «Анжи», в его анализах были обнаружены следы наркотических веществ.