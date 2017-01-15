Бартон — тренеру «Бернли»: «Давно не сидел на скамейке, бутсы надо брать?»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч высоко оценил первую игру после возвращения в команду полузащитника Джоуи Бартона. Футболист стал автором гола в матче с «Саутгемптоном» (1:0) в 21-м туре АПЛ, который забил выйдя со скамейки запасных.

«Бартон давно не сидел на скамейке запасных. Он меня спросил перед игрой: «Мне бутсы брать с собой? Надеть футболку или что-то другое?». Я призвал его перестать так говорить. Как всегда, он на поле был уверенным и действовал мужественно», – приводит слова специалиста Sportsmole.