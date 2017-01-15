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    Бартон — тренеру «Бернли»: «Давно не сидел на скамейке, бутсы надо брать?»

    Главный тренер «Бернли» Шон Дайч высоко оценил первую игру после возвращения в команду полузащитника Джоуи Бартона. Футболист стал автором гола в матче с «Саутгемптоном» (1:0) в 21-м туре АПЛ, который забил выйдя со скамейки запасных.

    «Бартон давно не сидел на скамейке запасных. Он меня спросил перед игрой: «Мне бутсы брать с собой? Надеть футболку или что-то другое?». Я призвал его перестать так говорить. Как всегда, он на поле был уверенным и действовал мужественно», – приводит слова специалиста Sportsmole.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2017 10:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 15 января 2017, 12:43

      Наши берут пиво и воблу)

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 января 2017, 11:43

      "Я призвал его перестать так говорить..." интеллигентный тренер..
      ди канио въе...л бы ему за такой подкол, и он дальше не попадал бы на скамейку запасных..

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