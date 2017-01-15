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    Бурлак: «Есть огромное желание играть за сборную России»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак отметил, что не рассматривает варианты смены клубной прописки. Игроком интересуется «Локомотив», за который он выступал с 2008 по 2014 годы. Футболист также намерен постараться пробиться в сборную России.

    «Когда ты редко появляешься на поле, то настроение на нуле. Когда мало играешь, то мысленно уже перебираешь варианты ухода. Каждого игрока можно понять. Сейчас меня все устраивает в Казани. Получаю огромное удовольствие от работы с Грасией.

    Мысли о сборной есть, как и у любого нормального футболиста. Я играл и за юношескую, и за молодежную сборные. Знаю что такое футболка страны с флагом. Желание огромное. Буду работать!» – заявил Бурлак.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 06:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 января 2017, 10:18

      А не нужно ей соответствовать?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 января 2017, 10:09

      А как же бо-бо? Шрам на губе? Не мешает работать?)))

      -1
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