Бурлак: «Есть огромное желание играть за сборную России»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак отметил, что не рассматривает варианты смены клубной прописки. Игроком интересуется «Локомотив», за который он выступал с 2008 по 2014 годы. Футболист также намерен постараться пробиться в сборную России.

«Когда ты редко появляешься на поле, то настроение на нуле. Когда мало играешь, то мысленно уже перебираешь варианты ухода. Каждого игрока можно понять. Сейчас меня все устраивает в Казани. Получаю огромное удовольствие от работы с Грасией.

Мысли о сборной есть, как и у любого нормального футболиста. Я играл и за юношескую, и за молодежную сборные. Знаю что такое футболка страны с флагом. Желание огромное. Буду работать!» – заявил Бурлак.