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Муса в Лестере встретился со Слуцким

15 января 2017, 06:14
28

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий встретился со своим бывшим подопечным форвардом «Лестера» Ахмедом Мусой. Российский специалист решил поддержать игрока в матче с «Челси» (0:3) в рамках 21-го тура АПЛ.

«Мужчина справа — это Леонид Слуцкий. Мне даже трудно его правильно охарактеризовать. Наставник, отец, тренер – это все он. Не смогу в полной мере отблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказывали мне в ЦСКА и вне этой команды. Спасибо за приезд в Лестер. Желаю вам всего наилучшего», – подписал футболист фотографию со Слуцким.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Лестер ЦСКА Муса Ахмед Слуцкий Леонид
Комментарии (28)
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ПФК ЦСКА Моscow
1484459848
Магистр Лёня встретил своего падавана Ахмеда)
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neofizer
1484462373
друганы чё
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ajoq
1484462786
Леня на стиле)
Ответить
Masteralex
1484465061
Похоже слухи о том, что Слуцкий будет работать в штабе Челси, могут стать не слухами
Ответить
Зэб
1484465189
Поддержал Мусу,что проиграли.Лучше дома смотрел бы по МАТЧ.Видимо счастья не приносит.
Ответить
ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА
1484466966
респект
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1484468545
Молодцы,оба!
Ответить
Serg f
1484471828
похоже он и установку на матч давал,судя по результату.
Ответить
Zeff
1484479167
А что то общее есть.
Ответить
Raxor
1484519554
Слукий один из тех людей, которых костюм не украшает, что без, что в нем, одинаков D
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