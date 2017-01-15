Муса в Лестере встретился со Слуцким

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий встретился со своим бывшим подопечным форвардом «Лестера» Ахмедом Мусой. Российский специалист решил поддержать игрока в матче с «Челси» (0:3) в рамках 21-го тура АПЛ.

«Мужчина справа — это Леонид Слуцкий. Мне даже трудно его правильно охарактеризовать. Наставник, отец, тренер – это все он. Не смогу в полной мере отблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказывали мне в ЦСКА и вне этой команды. Спасибо за приезд в Лестер. Желаю вам всего наилучшего», – подписал футболист фотографию со Слуцким.