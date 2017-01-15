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    Муса в Лестере встретился со Слуцким

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий встретился со своим бывшим подопечным форвардом «Лестера» Ахмедом Мусой. Российский специалист решил поддержать игрока в матче с «Челси» (0:3) в рамках 21-го тура АПЛ.

    «Мужчина справа — это Леонид Слуцкий. Мне даже трудно его правильно охарактеризовать. Наставник, отец, тренер – это все он. Не смогу в полной мере отблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказывали мне в ЦСКА и вне этой команды. Спасибо за приезд в Лестер. Желаю вам всего наилучшего», – подписал футболист фотографию со Слуцким.

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    Источник: Instagram

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    15.01.2017 06:14
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    Комментарии28
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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 января 2017, 01:32

      Слукий один из тех людей, которых костюм не украшает, что без, что в нем, одинаков D

      -1
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 15 января 2017, 19:14

      ништяк! Слуцкому респект!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 15 января 2017, 18:08

      они не долго друг друга искали и отец с сыном встретились.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 15 января 2017, 15:42

      Один из лучших в лидере чемпионата России, лавочник в аутсайдере АПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 15 января 2017, 14:19

      А что то общее есть.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Serg f 15 января 2017, 12:17

      похоже он и установку на матч давал,судя по результату.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 15 января 2017, 11:22

      Молодцы,оба!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -2

      ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА 15 января 2017, 10:56

      респект

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Зэб 15 января 2017, 10:26

      Поддержал Мусу,что проиграли.Лучше дома смотрел бы по МАТЧ.Видимо счастья не приносит.

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Зэб 15 января 2017, 10:54

      ну да , ну да, вот прям если бы не было Лёни, то Лестер этот слабенький Челси просто разорвал бы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > Masteralex 15 января 2017, 12:45

      Ну ты сравнил самого дзюбрагимовича грозу всего футбола, его даже судьи бояться судить по правилам, вдруг он в перерыве в судейскую зайдет взятку из кармана судьи стырит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 января 2017, 10:24

      Похоже слухи о том, что Слуцкий будет работать в штабе Челси, могут стать не слухами

      2
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