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    Новичок «Мидлсбро» не может выиграть в Премьер-лиге 32 матча подряд

    «Мидлсбро» в гостевой встрече не смог обыграть «Уотфорд» (0:0). На 65-й минуте матча на замену вышел нападающий Руди Жестеде. Эта игра стала для футболиста 32-й подряд, в которой его команда не смогла одержать победу.

    Жестеде перешел в «Мидлсбро» из «Астон Виллы» этой зимой. За его трансфер было заплачено 7 миллионов евро. В предыдущем сезоне форвард вместе с «Астон Виллой» вылетел из Премьер-лиги. Тогда же и начался отсчет его неудачной серии.

    В Чемпионшипе Жестеде провел 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Twitter

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    14.01.2017 22:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      cskajeka 15 января 2017, 14:53

      Может лучше поговорим о серии нашего вратаря? Как-то эта новость не вклинилась в РуНет

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 января 2017, 00:50

      Это черная метка для Боро. Зачем брали?

      0
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