Новичок «Мидлсбро» не может выиграть в Премьер-лиге 32 матча подряд

«Мидлсбро» в гостевой встрече не смог обыграть «Уотфорд» (0:0). На 65-й минуте матча на замену вышел нападающий Руди Жестеде. Эта игра стала для футболиста 32-й подряд, в которой его команда не смогла одержать победу.

Жестеде перешел в «Мидлсбро» из «Астон Виллы» этой зимой. За его трансфер было заплачено 7 миллионов евро. В предыдущем сезоне форвард вместе с «Астон Виллой» вылетел из Премьер-лиги. Тогда же и начался отсчет его неудачной серии.

В Чемпионшипе Жестеде провел 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.