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    Дело Азмуна рассмотрят в ФИФА 19 января

    Дело нападающего «Ростова» Сердара Азмуна будет рассмотрено палатой по разрешению споров ФИФА 19 января. При этом присутствие футболиста не предусмотрено.

    Напомним, иранец, выступавший в «Рубине» с 2012 года, перебрался в стан желто-синих на правах аренды в феврале 2015 года. Прошлым летом 22-летний игрок заключил двухлетнее соглашение с ростовчанами, чем вызвал недовольство со стороны клуба из Татарстана, который в свою очередь пожаловался в ФИФА.

    В «Рубине» предполагают, что при определении суммы компенсации за трансфер Азмуна в другой клуб могли использоваться поддельные бумаги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.01.2017 12:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +61

      badryashev 20 января 2017, 11:07

      Ну и что там с делом Азмуна? Больше информации никакой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 января 2017, 17:39

      Рубин в глазах любителей футбола уже упал...Ой, простите - руководство Рубина....Какие же вы чмошные ,господа руководители...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 14 января 2017, 14:29

      Рубин как собака на сене - не себе не людям - позорно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 14 января 2017, 12:50

      Эрнани: «Приехал в «Зенит», чтобы бороться за место в составе»

      0
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