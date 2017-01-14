Дело Азмуна рассмотрят в ФИФА 19 января

Дело нападающего «Ростова» Сердара Азмуна будет рассмотрено палатой по разрешению споров ФИФА 19 января. При этом присутствие футболиста не предусмотрено.

Напомним, иранец, выступавший в «Рубине» с 2012 года, перебрался в стан желто-синих на правах аренды в феврале 2015 года. Прошлым летом 22-летний игрок заключил двухлетнее соглашение с ростовчанами, чем вызвал недовольство со стороны клуба из Татарстана, который в свою очередь пожаловался в ФИФА.

В «Рубине» предполагают, что при определении суммы компенсации за трансфер Азмуна в другой клуб могли использоваться поддельные бумаги.