Сергей Ребров советует Ярмоленко уйти из «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров рассказал о ситуации с нападающим команды Андреем Ярмоленко. По мнению специалиста, футболист должен покинуть украинский клуб.

«Я никогда не откажусь от такого игрока, как Ярмоленко, ведь он характеризует игру «Динамо». Что будет с ним дальше? Для него сейчас самое время перейти в другой клуб. Я думаю, что он заслужил уйти не бесплатно.

Я ездил в Англию, ездил в Швейцарию, меня многие тренеры спрашивали о его характере, и я всегда давал только положительные характеристики Ярмоленко, ведь я его очень хорошо знаю. Ситуацию по его трансферу решать только президенту и самому Ярмоленко», – сказал Ребров.