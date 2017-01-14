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    Сергей Ребров советует Ярмоленко уйти из «Динамо»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров рассказал о ситуации с нападающим команды Андреем Ярмоленко. По мнению специалиста, футболист должен покинуть украинский клуб.

    «Я никогда не откажусь от такого игрока, как Ярмоленко, ведь он характеризует игру «Динамо». Что будет с ним дальше? Для него сейчас самое время перейти в другой клуб. Я думаю, что он заслужил уйти не бесплатно.

    Я ездил в Англию, ездил в Швейцарию, меня многие тренеры спрашивали о его характере, и я всегда давал только положительные характеристики Ярмоленко, ведь я его очень хорошо знаю. Ситуацию по его трансферу решать только президенту и самому Ярмоленко», – сказал Ребров.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    14.01.2017 07:55
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