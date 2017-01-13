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    Агент: «Луческу намерен сохранить Кришито в «Зените». На следующей неделе начнем переговоры о продлении контракта»

    Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, заявил, что на следующей неделе состоятся переговоры о продлении контракта его клиента с сине-бело-голубыми. Напомним, что соглашение итальянского футболиста с петербургским клубом рассчитано до лета 2018 года.

    «Фактически переговоры по продлению контракта Кришито с «Зенитом» еще не начаты, но я знаю, что главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу заинтересован в том, чтобы игрок остался. К тому же сам футболист доволен работой с тренером и обстановкой в самом клубе. Думаю, что на следующей неделе мы начнем переговоры.

    Безусловно, к Кришито есть интерес со стороны других клубов, и в случае каких-то внезапных накладок с продлением для нас не будет проблемой найти ему новый клуб, но на данный момент мы даже не рассматриваем такой вариант. Уверены, что все получится в «Зените», – сказал Д'Амико.

    Источник: Р-Спорт

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    13.01.2017 17:01
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +6306

      порт 13 января 2017, 17:58

      Оставить, я так думаю.

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