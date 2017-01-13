Кверквелия может продолжить карьеру в «Локомотиве», «Ростове» или киевском «Динамо»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия заявил, что в его услугах заинтересованы «Локомотив», «Ростов» и киевское «Динамо».

Напомним, действующее соглашение Кверквелии с казанским клубом рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел за «Рубин» в РФПЛ ни одного матча.

– Ходит много слухов о вашем будущем, есть ли какая-то конкретика?

– Пока сложно что-то сказать. Вы сами слышали об этих командах – «Локомотив», «Ростов», киевское «Динамо». Слухи не появляются на пустом месте.

– Был ли разговор с главным тренером?

– Был. Обычный, как со всеми игроками.

– Как вы считаете, реально пробиться в состав во второй части сезона?

– (после долгой паузы) Всегда есть шанс. Если бы я не хотел, то не приехал бы сюда. Конечно, рассчитываю играть. Но у меня контракт, все зависит от руководства. Но я не могу сидеть на скамейке, как было раньше.