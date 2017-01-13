Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кверквелия может продолжить карьеру в «Локомотиве», «Ростове» или киевском «Динамо»

Кверквелия может продолжить карьеру в «Локомотиве», «Ростове» или киевском «Динамо»

13 января 2017, 14:21
11

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия заявил, что в его услугах заинтересованы «Локомотив», «Ростов» и киевское «Динамо».

Напомним, действующее соглашение Кверквелии с казанским клубом рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел за «Рубин» в РФПЛ ни одного матча.

– Ходит много слухов о вашем будущем, есть ли какая-то конкретика?

– Пока сложно что-то сказать. Вы сами слышали об этих командах – «Локомотив», «Ростов», киевское «Динамо». Слухи не появляются на пустом месте.

– Был ли разговор с главным тренером?

– Был. Обычный, как со всеми игроками.

– Как вы считаете, реально пробиться в состав во второй части сезона?

– (после долгой паузы) Всегда есть шанс. Если бы я не хотел, то не приехал бы сюда. Конечно, рассчитываю играть. Но у меня контракт, все зависит от руководства. Но я не могу сидеть на скамейке, как было раньше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Трансферы зимы-2017 Динамо К Локомотив Ростов Кверквелия Соломон
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
77ARHANGEL
1484306588
Ростов - был бы не плохим вариантом.
Ответить
таубай нурлан
1484307754
лучше бы остался
Ответить
Тraumtanzеr
1484307983
на понижение
Ответить
spaike
1484309091
Ростов - лучший вариант для Соломона.
Ответить
alexis02lion
1484310615
В Ростов. Старого Папу выгнали, так что как раз ему замена. В Локо биться за основу придётся, да и тренер может также посадить и ещё и в дубль сослать. А в Киев нет смысла, хотя только если они Виду отправят в Турцию и то не замена. Так что Граната и Соломон само то, опасный союз в центре обороны Ростова.
Ответить
vgarakh
1484312757
Самый лучший вариант - это Ростов.
Ответить
zico2205
1484322198
Только Ростов !!! Соломон-южный человек и место ему в Столице Юга !!! Ну и конечно с Бикеичем он может стать лучшим защитником РФПЛ !!!
Ответить
Ailend
1484338145
Динамо? мало вероятно. скорей слухи.
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
2
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
4
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
4
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
2
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
2
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
6
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+