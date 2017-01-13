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    Кверквелия может продолжить карьеру в «Локомотиве», «Ростове» или киевском «Динамо»

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия заявил, что в его услугах заинтересованы «Локомотив», «Ростов» и киевское «Динамо».

    Напомним, действующее соглашение Кверквелии с казанским клубом рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел за «Рубин» в РФПЛ ни одного матча.

    – Ходит много слухов о вашем будущем, есть ли какая-то конкретика?

    – Пока сложно что-то сказать. Вы сами слышали об этих командах – «Локомотив», «Ростов», киевское «Динамо». Слухи не появляются на пустом месте.

    – Был ли разговор с главным тренером?

    – Был. Обычный, как со всеми игроками.

    – Как вы считаете, реально пробиться в состав во второй части сезона?

    – (после долгой паузы) Всегда есть шанс. Если бы я не хотел, то не приехал бы сюда. Конечно, рассчитываю играть. Но у меня контракт, все зависит от руководства. Но я не могу сидеть на скамейке, как было раньше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2017 14:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +57

      Ailend 13 января 2017, 23:09

      Динамо? мало вероятно. скорей слухи.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 января 2017, 18:43

      Только Ростов !!! Соломон-южный человек и место ему в Столице Юга !!! Ну и конечно с Бикеичем он может стать лучшим защитником РФПЛ !!!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 января 2017, 16:05

      Самый лучший вариант - это Ростов.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 января 2017, 15:30

      В Ростов. Старого Папу выгнали, так что как раз ему замена. В Локо биться за основу придётся, да и тренер может также посадить и ещё и в дубль сослать. А в Киев нет смысла, хотя только если они Виду отправят в Турцию и то не замена. Так что Граната и Соломон само то, опасный союз в центре обороны Ростова.

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      Рейтинг: +592

      spaike 13 января 2017, 15:04

      Ростов - лучший вариант для Соломона.

      3
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > spaike 13 января 2017, 15:07

      ДА! Тем более Навас Летом уже покинет Ростов....

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 января 2017, 14:46

      на понижение

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      Рейтинг: +10

      таубай нурлан 13 января 2017, 14:42

      лучше бы остался

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      Рейтинг: +28

      77ARHANGEL 13 января 2017, 14:23

      Ростов - был бы не плохим вариантом.

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