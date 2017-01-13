«Бавария» за 21 миллион выкупит у «Ювентуса» права на Комана

Нападающий «Ювентуса» Кингсли Коман, на правах аренды выступающий за «Баварию», в скором времени станет полноценным игроком мюнхенского клуба. Как сообщает источник, представители команд провели встречу, на которой немецкая сторона заявила, что выкупит контракт 20-летнего француза.

Отметим, что «Бавария» уже заплатила за аренду футболиста 7 миллионов евро и теперь добавит к ним еще 21 миллион, чтобы его приобрести. В нынешнем сезоне Коман провел за мюнхенский клуб в Бундеслиге шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.