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    «Бавария» за 21 миллион выкупит у «Ювентуса» права на Комана

    Нападающий «Ювентуса» Кингсли Коман, на правах аренды выступающий за «Баварию», в скором времени станет полноценным игроком мюнхенского клуба. Как сообщает источник, представители команд провели встречу, на которой немецкая сторона заявила, что выкупит контракт 20-летнего француза.

    Отметим, что «Бавария» уже заплатила за аренду футболиста 7 миллионов евро и теперь добавит к ним еще 21 миллион, чтобы его приобрести. В нынешнем сезоне Коман провел за мюнхенский клуб в Бундеслиге шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    13.01.2017 14:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 13 января 2017, 16:24

      Странно вроде не хотели его выкупать ... Игру и близко не показывает , как в прошлом году , да и Анчелотти его в составе особенно то и не видит .... Больше похоже на утку ...

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 января 2017, 14:24

      Стоит ли? Дриблинг у него великолепный и ускорение что надо, но вот точности в передачах нет абсолютно!

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