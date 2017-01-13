Кузьмин планирует бороться за место в основном составе «Рубина»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин, который восстановился от травмы, готов бороться за место в основном составе.

«На данный момент все вроде бы хорошо. Остальное будет видно на сборах. Работаю в общей группе и надеюсь на лучшее. Разговор с Хави Грасией? За последние полгода – не было такого.

Какие ожидания от второй части сезона для команды и для меня лично? Для команды: как можно выше подняться в таблице и выполнить задачу пробиться в еврокубки. Для себя: главное – здоровье. Надеюсь, что колено не будет беспокоить. Готов ли я сыграть? Покажут сборы.

Все-таки мне уже 35 лет, и я прошел через многое. Конкуренции и лимита никогда не боялся. Всегда готов бороться за место в основном составе. Конечно, по футболу соскучился! Когда смотришь со стороны – это одно, а когда играешь – совсем другое. Силы и желание еще есть, главное, чтобы здоровье позволяло», – сказал Кузьмин.

Напомним, футболист «Рубина» получил травму в конце прошлого сезона, из-за которой пропустил Евро-2016. Летом Кузьмин перенес операцию, а в текущем розыгрыше чемпионата России не появлялся на поле.