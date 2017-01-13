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    Кузьмин планирует бороться за место в основном составе «Рубина»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин, который восстановился от травмы, готов бороться за место в основном составе.

    «На данный момент все вроде бы хорошо. Остальное будет видно на сборах. Работаю в общей группе и надеюсь на лучшее. Разговор с Хави Грасией? За последние полгода – не было такого.

    Какие ожидания от второй части сезона для команды и для меня лично? Для команды: как можно выше подняться в таблице и выполнить задачу пробиться в еврокубки. Для себя: главное – здоровье. Надеюсь, что колено не будет беспокоить. Готов ли я сыграть? Покажут сборы.

    Все-таки мне уже 35 лет, и я прошел через многое. Конкуренции и лимита никогда не боялся. Всегда готов бороться за место в основном составе. Конечно, по футболу соскучился! Когда смотришь со стороны – это одно, а когда играешь – совсем другое. Силы и желание еще есть, главное, чтобы здоровье позволяло», – сказал Кузьмин.

    Напомним, футболист «Рубина» получил травму в конце прошлого сезона, из-за которой пропустил Евро-2016. Летом Кузьмин перенес операцию, а в текущем розыгрыше чемпионата России не появлялся на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2017 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 января 2017, 16:40

      игрок опытный ..еще пригодится на пару лет..

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