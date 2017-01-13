Боккетти может переехать в немецкую Бундеслигу

Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, подтвердил, что столичный клуб ведет переговоры о продлении контракта, но не исключил вариант с переходом своего клиента в немецкую Бундеслигу.

«Контракт со «Спартаком» рассчитан до июня. Сейчас мы ведем переговоры со многими клубами. Не исключено, что Боккетти переедет в немецкую бундеслигу», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» намерено удержать защитника. Стороны обсудили новое соглашение, по условиям которого 30-летний итальянец будет защищать цвета столичного клуба до 2021-го года.