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    Боккетти может переехать в немецкую Бундеслигу

    Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, подтвердил, что столичный клуб ведет переговоры о продлении контракта, но не исключил вариант с переходом своего клиента в немецкую Бундеслигу.

    «Контракт со «Спартаком» рассчитан до июня. Сейчас мы ведем переговоры со многими клубами. Не исключено, что Боккетти переедет в немецкую бундеслигу», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» намерено удержать защитника. Стороны обсудили новое соглашение, по условиям которого 30-летний итальянец будет защищать цвета столичного клуба до 2021-го года.

    Источник: Sportmediaset

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    13.01.2017 07:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +20

      baztazz 13 января 2017, 13:18

      не надаело ещё самим? то Турция, то Германия.... мрак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 января 2017, 13:10

      Да определитесь вы уже.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 13 января 2017, 12:05

      ожидали от него большего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      inavruk 13 января 2017, 11:13

      Ставки на дог матчи --- pashkin-forum.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 января 2017, 11:12

      Спартак не заметит потери бойца,
      Найдут у кого есть в штанах два...
      А серьёзно - чего шум поднимать,
      Каждый в праве сам решать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 13 января 2017, 10:48

      потеря будет большая((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 января 2017, 10:17

      А Вам качели не надоели)))

      1
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      Рейтинг: +430

      andr2112 13 января 2017, 09:54

      Да никуда он не пойдет! У него уж есть печальный опыт ухода - итальянский чемпионат!)

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 13 января 2017, 09:54

      Думаю, от того что Бокетти перейдет в клуб из Бундеслиги Спартак не сильно потеряет, можно найти и более молодого и не менее хорошего защитника на замену за приемлимые деньги.

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > spaike 13 января 2017, 12:46

      Полностью согласен!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 января 2017, 09:25

      Ощутимой потерей для Спартака не станет в случае ухода.

      1
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