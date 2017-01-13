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    Пепе передумал уходить из «Реала»

    Защитник Пепе готов продлить контракт с «Реалом» до завершения сезона. Напомним, ранее сообщалось, что стороны не могут найти компромисса по новому соглашению, поэтому футболист отправится в Китай по завершении сезона на правах свободного агента. Теперь 33-летний португалец готов поставить подпись под новым контрактом, который рассчитан до середины 2018 года и с окладом в 5 миллионов евро. При этом Пепе отклонил предложение одного из китайских клубов, где за два года он мог заработать 20 миллионов.

    На его решение повлияло то, что он хочет в преддверии чемпионата мира-2018 быть на виду у главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, тогда как переезд в Китай мог этому помешать.

    Источник: A Bola

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    13.01.2017 06:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +9

      inavruk 13 января 2017, 11:14

      Ставки на дог матчи --- pashkin-forum.ru

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 13 января 2017, 11:10

      Правильно сделал)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Borz1 13 января 2017, 10:17

      дал-бы пять лямов тренеру и всё

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 13 января 2017, 09:40

      Ещё пару трофеев выйграть и можно ехать

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 января 2017, 09:14

      Роналду там всех держит: и Пепе, и Хамеса.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 13 января 2017, 09:13

      какие разные новости... то Реал не будет продлевать, то будет

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 08:34

      Разумется, зачем уходить из лучшей команды мира. Ни с одним клубом, он не сможет больше достич таких результатов, кроме как с Реалом. Два кубка чемпионов за последнии два года. А за карьеру вообще три раза выигрывал и все с Реалом. Сейчас есть шанс выиграть четвертый кубок и чемпионат. Ни в одном клубе, он больше такого не добьется и не добился бы. Ну разве что может быть в Барсе.

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa > Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 09:09

      с учетом того, что футболист он уровня сборной Лихтенштейна

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 13 января 2017, 07:50

      Пепе давным давно говорил, что никуда не собирается уходить. Это все просто трёп.

      1
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      Рейтинг: +206

      aMur 13 января 2017, 07:16

      не витсель

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      Рейтинг: +18

      Русик292 13 января 2017, 06:25

      Уволить

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