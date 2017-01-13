Пепе передумал уходить из «Реала»

Защитник Пепе готов продлить контракт с «Реалом» до завершения сезона. Напомним, ранее сообщалось, что стороны не могут найти компромисса по новому соглашению, поэтому футболист отправится в Китай по завершении сезона на правах свободного агента. Теперь 33-летний португалец готов поставить подпись под новым контрактом, который рассчитан до середины 2018 года и с окладом в 5 миллионов евро. При этом Пепе отклонил предложение одного из китайских клубов, где за два года он мог заработать 20 миллионов.

На его решение повлияло то, что он хочет в преддверии чемпионата мира-2018 быть на виду у главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, тогда как переезд в Китай мог этому помешать.