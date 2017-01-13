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Пепе передумал уходить из «Реала»

13 января 2017, 06:14
11

Защитник Пепе готов продлить контракт с «Реалом» до завершения сезона. Напомним, ранее сообщалось, что стороны не могут найти компромисса по новому соглашению, поэтому футболист отправится в Китай по завершении сезона на правах свободного агента. Теперь 33-летний португалец готов поставить подпись под новым контрактом, который рассчитан до середины 2018 года и с окладом в 5 миллионов евро. При этом Пепе отклонил предложение одного из китайских клубов, где за два года он мог заработать 20 миллионов.

На его решение повлияло то, что он хочет в преддверии чемпионата мира-2018 быть на виду у главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, тогда как переезд в Китай мог этому помешать.

Источник: A Bola
Испания. Примера Трансферы зимы-2017 Реал Пепе
Комментарии (11)
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Русик292
1484277944
Уволить
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aMur
1484281007
не витсель
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alexandr1205
1484283052
Пепе давным давно говорил, что никуда не собирается уходить. Это все просто трёп.
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Болельщик Реал Мадрида
1484285679
Разумется, зачем уходить из лучшей команды мира. Ни с одним клубом, он не сможет больше достич таких результатов, кроме как с Реалом. Два кубка чемпионов за последнии два года. А за карьеру вообще три раза выигрывал и все с Реалом. Сейчас есть шанс выиграть четвертый кубок и чемпионат. Ни в одном клубе, он больше такого не добьется и не добился бы. Ну разве что может быть в Барсе.
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LokoGoGo
1484288011
какие разные новости... то Реал не будет продлевать, то будет
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ДАША Д
1484288072
Роналду там всех держит: и Пепе, и Хамеса.
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alex kidn
1484289613
Ещё пару трофеев выйграть и можно ехать
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Borz1
1484291843
дал-бы пять лямов тренеру и всё
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TERIA-76
1484295015
Правильно сделал)))
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inavruk
1484295285
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