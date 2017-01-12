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    Баджо: «Тотти — это фантастика, но будущее за Дибалой»

    Легендарный итальянский нападающий Роберто Баджо посетил выставку Pitti Uomo во Флоренции, где поделился мнением насчет современных игроков Серии А.

    «Сейчас много игроков удачно справляются с ролью десятого номера. Тотти — это фантастика, просто нет слов. В его возрасте непросто поддерживать такую форму. И тем не менее, будущее — за Дибалой. Это игрок большого таланта и с огромным потенциалом. Растет прекрасное поколение, в котором можно отметить целый ряд футболистов. Мне также нравится игра Бернардески. У него есть талант, но он должен набираться опыта и терпения», — приводит слова итальянца издание fantasista 10.

    За 22 года профессиональной карьеры Баджо забил 218 голов в 488 играх.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2017 19:25
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