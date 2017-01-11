Суарес пропустил церемонию ФИФА из-за обиды на организацию

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не появился на церемонии ФИФА в Цюрихе из-за плохих отношений с федерацией, сообщает La Nacion.

В матче чемпионата мира 2014-го года между сборными Уругвая и Италии Суарес укусил защитника Джорджо Кьеллини. После данного случая ФИФА отстранила форварда от футбола на четыре месяца и перестала включать игрока в символические сборные.

В декабре 2011-го года уругваец стал главным героем расистского скандала в Англии. Тогда дисциплинарный комитет FA отстранил нападающего на восемь матчей АПЛ.