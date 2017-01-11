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    Суарес пропустил церемонию ФИФА из-за обиды на организацию

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не появился на церемонии ФИФА в Цюрихе из-за плохих отношений с федерацией, сообщает La Nacion.

    В матче чемпионата мира 2014-го года между сборными Уругвая и Италии Суарес укусил защитника Джорджо Кьеллини. После данного случая ФИФА отстранила форварда от футбола на четыре месяца и перестала включать игрока в символические сборные.

    В декабре 2011-го года уругваец стал главным героем расистского скандала в Англии. Тогда дисциплинарный комитет FA отстранил нападающего на восемь матчей АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 21:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 12 января 2017, 20:02

      Сука, деньги получают, считай за хуй собачий, еще и носом воротят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +135

      Chicha 12 января 2017, 06:46

      Обидели мальчиша плохиша.

      -1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 12 января 2017, 02:49

      но в 17 фифе он в команде года тем не менее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 11 января 2017, 21:46

      А что его не устраивает? За свои поступки надо уметь отвечать

      4
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