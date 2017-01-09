«Спартак» заинтересован в приобретении Фонте

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте может перебраться в Россию. В услугах португальца заинтересован «Спартак», который находится в поисках игрока для укрепления обороны нынешней зимой. Недавно 33-летний футболист обратился к руководству «святых» с просьбой разрешить ему вести переговоры с другими клубами. Его контракт рассчитан до июня 2018 года.

Напомним, Фонте – действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии. В текущем розыгрыше АПЛ игрок принял участие в 17-ти поединках. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.