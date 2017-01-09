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«Спартак» заинтересован в приобретении Фонте

9 января 2017, 17:45
14

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте может перебраться в Россию. В услугах португальца заинтересован «Спартак», который находится в поисках игрока для укрепления обороны нынешней зимой. Недавно 33-летний футболист обратился к руководству «святых» с просьбой разрешить ему вести переговоры с другими клубами. Его контракт рассчитан до июня 2018 года.

Напомним, Фонте – действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии. В текущем розыгрыше АПЛ игрок принял участие в 17-ти поединках. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Саутгемптон Спартак Фонте Жозе
Комментарии (14)
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VVM1964
1483973793
У НАС ЧТО СТАРТУЕТ НОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ- РФЧВ ( ВЕТЕРАНОВ ) ?
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Бриг
1483974300
Спартак раздухарился. В чемпионы, что ли нацелился?
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mialkov
1483975522
33 года и 6 млн... Это доплата за приобретение может быть?
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life85
1483976575
Всех пердунов решили скупить ? :)
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Joko21
1483979705
Сколько слухов вокруг Спартака. Приятно читать
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DIDI 23
1483980412
Спартак решил в этом сезоне потратиться.
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Обер-КанцлерЪ
1483982263
33 года, что-то он подозрительно молод!
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яйва-яйва
1483983367
неплохо!
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сергей николаевич
1483984897
набирают старичков(((
Ответить
Fan Loko mik
1484035412
Спартак, спартак, спартак интересуется, собирается, готов, возможно, когда же этот спартак хоть кого-нибудь купит что ли?
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