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    «Спартак» заинтересован в приобретении Фонте

    Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте может перебраться в Россию. В услугах португальца заинтересован «Спартак», который находится в поисках игрока для укрепления обороны нынешней зимой. Недавно 33-летний футболист обратился к руководству «святых» с просьбой разрешить ему вести переговоры с другими клубами. Его контракт рассчитан до июня 2018 года.

    Напомним, Фонте – действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии. В текущем розыгрыше АПЛ игрок принял участие в 17-ти поединках. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2017 17:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 января 2017, 11:03

      Спартак, спартак, спартак интересуется, собирается, готов, возможно, когда же этот спартак хоть кого-нибудь купит что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 9 января 2017, 21:01

      набирают старичков(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 января 2017, 20:36

      неплохо!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 января 2017, 20:17

      33 года, что-то он подозрительно молод!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 января 2017, 19:46

      Спартак решил в этом сезоне потратиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 9 января 2017, 19:39

      всё вокруг наших это и понятно.чемпион этого года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 января 2017, 19:35

      Сколько слухов вокруг Спартака. Приятно читать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 9 января 2017, 18:42

      Всех пердунов решили скупить ? :)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 января 2017, 18:25

      33 года и 6 млн... Это доплата за приобретение может быть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 января 2017, 18:05

      Спартак раздухарился. В чемпионы, что ли нацелился?

      -1
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