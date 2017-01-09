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    «Зенит» вышел из отпуска

    В понедельник, 9 января, вышли из отпуска все три команды «Зенита» – основной состав, «Зенит-мол» и «Зенит-2». На сегодняшнее утро запланировано углубленное медицинское обследование игроков, которое продлится до 10-го января. Сдавать тесты и проходить осмотр у специалистов футболисты будут двумя группами.

    Утром 11-го января главная команда отправится на сбор в Дубай. В Арабских Эмиратах «Зенит» проведет четыре контрольных матча – с «Айнтрахтом» (Франкфурт), китайским клубом «Чанчунь Ятай», венгерским «Видеотоном» и ташкентским «Локомотивом» соответственно 14-го, 16-го, 18-го и 20-го января.

    Источник: Бобсоккер

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    09.01.2017 10:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      adekvat 9 января 2017, 10:36

      хотел бы и я после отпуска в Дубай рвануть.

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 9 января 2017, 10:22

      Сбор в Дубайях можно расценивать как очередной отдых!!!

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