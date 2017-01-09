«Зенит» вышел из отпуска

В понедельник, 9 января, вышли из отпуска все три команды «Зенита» – основной состав, «Зенит-мол» и «Зенит-2». На сегодняшнее утро запланировано углубленное медицинское обследование игроков, которое продлится до 10-го января. Сдавать тесты и проходить осмотр у специалистов футболисты будут двумя группами.

Утром 11-го января главная команда отправится на сбор в Дубай. В Арабских Эмиратах «Зенит» проведет четыре контрольных матча – с «Айнтрахтом» (Франкфурт), китайским клубом «Чанчунь Ятай», венгерским «Видеотоном» и ташкентским «Локомотивом» соответственно 14-го, 16-го, 18-го и 20-го января.