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    Монтелла: «Результат матча с «Кальяри» был для «Милана» очень важен»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после победного матча с «Кальяри» признался, что Карлос Бакка забил важный гол не только для команды, но и для себя. Напомним, колумбийский нападающий отличился впервые с 16 октября 2016 года.

    «Я рад, что Бакка забил гол. Я играл на позиции нападающего и знаю, насколько важны забитые мячи. Теперь мы все ждем голов от Ньянга.

    Мы хорошо начали этот матч, но во втором тайме потеряли темп. Мы рисковали, играя уже по схеме 4-2-4. Но я доволен тем, что мы все же смогли записать в свою копилку три очка. Мы знали, что все конкуренты выиграли свои матчи, поэтому результат матча с «Кальяри» был для нас очень важен.

    Лига чемпионов? Пока рано задумываться об этом. Мы концентрируемся на каждом отдельно взятом матче и надеемся попасть в еврокубки», – приводит слова Монтеллы Sky Sport Italia.

    Матч 18-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Кальяри» закончился со счетом 1:0. «Милан» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 9 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 06:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39

      xsdm 9 января 2017, 07:50

      Переименуйте, пожалуйста, в профиле Милана название стадиона на Сан Сиро! Спасибо!

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