Монтелла: «Результат матча с «Кальяри» был для «Милана» очень важен»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после победного матча с «Кальяри» признался, что Карлос Бакка забил важный гол не только для команды, но и для себя. Напомним, колумбийский нападающий отличился впервые с 16 октября 2016 года.

«Я рад, что Бакка забил гол. Я играл на позиции нападающего и знаю, насколько важны забитые мячи. Теперь мы все ждем голов от Ньянга.

Мы хорошо начали этот матч, но во втором тайме потеряли темп. Мы рисковали, играя уже по схеме 4-2-4. Но я доволен тем, что мы все же смогли записать в свою копилку три очка. Мы знали, что все конкуренты выиграли свои матчи, поэтому результат матча с «Кальяри» был для нас очень важен.

Лига чемпионов? Пока рано задумываться об этом. Мы концентрируемся на каждом отдельно взятом матче и надеемся попасть в еврокубки», – приводит слова Монтеллы Sky Sport Italia.

Матч 18-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Кальяри» закончился со счетом 1:0. «Милан» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 9 очков.