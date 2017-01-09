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    Ивелин Попов: «Несправедливо, что я во второй раз стал лучшим игроком Болгарии»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, признанный лучшим футболистом Болгарии в 2016 году, поделился своими впечатлениями. Хавбек получил данную награду во второй раз подряд.

    «Осознаю, что выиграл награду уже дважды. Это немного несправедливо, что такие легенды как Георгий Аспарухов и Никола Котков становились обладателями титула только по разу, а я дважды, потому что родился в другое время.

    Эта награда является признанием за работу, которую я проделал за весь год. Этот год для меня был хорошим. Вместе со «Спартаком» мы закончили его на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Моя мечта – стать чемпионом в составе красно-белых. Это реально», – цитирует Попова fakti.bg.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 00:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 января 2017, 11:07

      Христо Стоичков: " Да, были люди в наше время,
      Не то, что нынешнее племя........."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 9 января 2017, 07:25

      Болгары сейчас не те. Как вступили в ЕС, так и стали лучшими, такие как Попов.

      -1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Zeff 10 января 2017, 23:13

      ты дятел

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 11 января 2017, 20:26

      А ты любитель ОуКБ.

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 января 2017, 02:19

      Не понимаю, у них неужели нет игрока играющего именно в болгарском чемпионате, что они признают лучшим игрока, не играющего в данное время за свою страну?

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