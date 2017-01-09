Ивелин Попов: «Несправедливо, что я во второй раз стал лучшим игроком Болгарии»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, признанный лучшим футболистом Болгарии в 2016 году, поделился своими впечатлениями. Хавбек получил данную награду во второй раз подряд.

«Осознаю, что выиграл награду уже дважды. Это немного несправедливо, что такие легенды как Георгий Аспарухов и Никола Котков становились обладателями титула только по разу, а я дважды, потому что родился в другое время.

Эта награда является признанием за работу, которую я проделал за весь год. Этот год для меня был хорошим. Вместе со «Спартаком» мы закончили его на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Моя мечта – стать чемпионом в составе красно-белых. Это реально», – цитирует Попова fakti.bg.