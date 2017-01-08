Агент исключил возможность перехода Ярмоленко в российскую команду

Футбольный агент Вадим Шаблий, представляющий интересы нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, исключил возможность перехода своего клиента в один из российских клубов.

«Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба. Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен», – сказал Шаблий.

Добавим, что в услугах 27-летнего украинца заинтересован ряд европейских клубов. В частности, «Наполи», который может заплатить за игрока 22 миллиона евро.