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    Агент исключил возможность перехода Ярмоленко в российскую команду

    Футбольный агент Вадим Шаблий, представляющий интересы нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, исключил возможность перехода своего клиента в один из российских клубов.

    «Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба. Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен», – сказал Шаблий.

    Добавим, что в услугах 27-летнего украинца заинтересован ряд европейских клубов. В частности, «Наполи», который может заплатить за игрока 22 миллиона евро.

    Источник: ТАСС

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    08.01.2017 21:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 января 2017, 22:49

      его ни кто не позовет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 8 января 2017, 22:38

      Всё, капец нашему футболу - Ярмоленко к нам не поедет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +786

      xakep01 8 января 2017, 22:22

      Никому он здесь и не нужен. Его уровень это команды УПЛ, кроме шахтера, против них он нулевой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 января 2017, 22:06

      Патриоты незалэжной продаются исключительно евросоюзу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 8 января 2017, 21:58

      гнить в Украине, или гнить в РФПЛ, но за большую зп? не велика разница.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 8 января 2017, 21:56

      как будто они тут нужны ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 8 января 2017, 21:42

      Уже 27. Раньше переходить нужно было. Скоро будут звать разве что в Китай

      0
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