Мертенс: «Мне очень нравится футбол, который прививает нам Сарри»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс рассказал о том, как ему играется под руководством Маурицио Сарри. Также бельгиец коснулся темы предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мне очень нравится футбол, который прививает нам Сарри. Наша команда постоянно атакует и всегда знает, что нужно делать с мячом. Мне бы хотелось снова играть в центре нападения, но таков выбор тренера — он ставит меня на фланг.

Что касается «Реала», то Роналду нас не пугает», — сказал Мертенс.