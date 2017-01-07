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    Боли опроверг слухи о своем возможном уходе из «Анжи»

    Нападающий «Анжи» Янник Боли заявил о том, что его не связывает контракт с каким-либо агентом. По словам футболиста, по этой причине в вопросе его перехода в другой клуб можно доверять только официальной информации.

    «Дорогие друзья, хочу сообщить лично, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас игнорировать информацию, которая появляется в прессе. Единственная реальная информация поступит только от «Анжи», – написал Боли в Instagram.

    Напомним, что на днях якобы агент ивуарийца Кен ван Дейк публично заявил о том, что футболист имеет предложения из разных стран.

    Источник: Instagram

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    07.01.2017 06:44
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