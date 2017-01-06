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    Насри может получить четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

    Полузащитнику «Севильи» Самиру Насри грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопингового законодательства. Ранее испанское антидопинговое агентство заявило о намерении провести проверку в отношении футболиста из-за того, что он проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. Такой вид лечения может скрыть следы допинга.

    В текущем сезоне Примеры на счету Насри 14 матчей и три забытых мяча.

    «Простите, меня взломали». Как Самир Насри вляпался в самый идиотский скандал года

    Источник: Daily Mail

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    06.01.2017 11:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 6 января 2017, 12:38

      Просрал 4 года.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 6 января 2017, 12:37

      Да Насрать на него)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 6 января 2017, 12:36

      А ещё за секс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 января 2017, 12:18

      Опять КГБ виновато?

      0
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      Рейтинг: +786

      xakep01 6 января 2017, 12:07

      Ало, Макларен, пиши доклад на всех французов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 января 2017, 11:31

      Огорчен за Насри, но... радует, что он у нас в чемпе не играл, иначе опять пошла бы шумиха по поводу отнятия ЧМ2018.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 января 2017, 11:07

      На счету Насри 14 матчей и три забытых мяча. Где забытых?

      2
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      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > vgarakh 6 января 2017, 11:49

      они в уме)

      0
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