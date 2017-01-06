Насри может получить четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Полузащитнику «Севильи» Самиру Насри грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопингового законодательства. Ранее испанское антидопинговое агентство заявило о намерении провести проверку в отношении футболиста из-за того, что он проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. Такой вид лечения может скрыть следы допинга.

В текущем сезоне Примеры на счету Насри 14 матчей и три забытых мяча.

«Простите, меня взломали». Как Самир Насри вляпался в самый идиотский скандал года