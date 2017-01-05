«Реал» предложит за Дибалу 90 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала по-прежнему интересен мадридскому «Реалу».

По информации британской прессы, «королевский» клуб намерен подписать аргентинского футболиста в летнее трансферное окно. Ожидается, что в ближайшее время стороны начнут переговоры.

Источник отмечает, что «Реал» готов заплатить за форварда 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Дибала сыграл за «Ювентус» в 15-ти матчах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» может обменять Дибалу на Морату.