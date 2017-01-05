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    «Реал» предложит за Дибалу 90 миллионов

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала по-прежнему интересен мадридскому «Реалу».

    По информации британской прессы, «королевский» клуб намерен подписать аргентинского футболиста в летнее трансферное окно. Ожидается, что в ближайшее время стороны начнут переговоры.

    Источник отмечает, что «Реал» готов заплатить за форварда 90 миллионов евро.

    В текущем сезоне Дибала сыграл за «Ювентус» в 15-ти матчах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

    Ранее сообщалось, что «Реал» может обменять Дибалу на Морату.

    Источник: The Sun

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    05.01.2017 10:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 7 января 2017, 01:49

      Бред(

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 6 января 2017, 22:29

      Да вы чего бля гоните... какие нахрен 90???? Перес лучше уж отвали 120 Баварии за Левандовски!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 6 января 2017, 10:55

      мало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 5 января 2017, 12:37

      Ювентус дешевле не продаст.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 5 января 2017, 12:22

      У Переса теперь пачки по 90 млн лежат.. Еще недавно складывал по 60-70..

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 5 января 2017, 10:58

      Люди сходят с ума с такими суммами

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > firs04 5 января 2017, 11:35

      Давно уже сошли.

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 января 2017, 10:29

      Цену набивают! А так УТКА)

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      Рейтинг: +31

      JUVIO 5 января 2017, 10:13

      Заголовок как всегда

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > JUVIO 14 января 2017, 04:09

      Комментарий как всегда... Типа надо что-то написать, а что? Мозгов не хватает школьнику :)))

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      Рейтинг: +31

      JUVIO > la verdad 15 января 2017, 17:40

      шлюха тупая там вместо дибалы был мората , а школьник папаша твой по сравнению со мной , пиздюк
      читай внимательнее

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