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«Ювентус» готов заплатить за Верратти 80 миллионов

5 января 2017, 08:42
8

«Ювентус» намерен подписать хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. Как сообщает источник, боссы туринского клуба готовы заплатить за итальянца 80 миллионов евро, что должно устроить парижан.

Отметим, что трансфер может быть осложнен напряженными отношениями между «Ювентусом» и «ПСЖ» после скандала с Кингсли Команом, который сменил французский клуб на итальянский.

Напомним, что в услугах итальянца также заинтересована «Бавария».

В 14-ти матчах розыгрыша Лиги 1 Верратти записал на свой счет два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Corrieredellosport
Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Ювентус Верратти Марко
Комментарии (8)
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Пабло6
1483598827
хорошо
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Sasha1086
1483599080
Мирофон(Витсель) смотрелся бы получше на этой позиции!!!
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ДАША Д
1483599690
80 млн. - лучший способ помириться.
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Salambek_7
1483600883
Много же
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MUKHTARR
1483601577
Не отпустят
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Gothic_Spirit
1483611121
ой не нравится мне эта новость. когда брали за дорого игуаина,продали негритёнка. теперь вератти дорого,и рядом новость,что мадридские девочки предложили 90 за Дибалу
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1483611701
Вератти - в Юве, Бейла в МЮ, Де Хеа в Реал, ну и Хамеса хоть куда-нибудь.
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Avatar 2
1483812879
побесились
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