«Ювентус» готов заплатить за Верратти 80 миллионов

«Ювентус» намерен подписать хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. Как сообщает источник, боссы туринского клуба готовы заплатить за итальянца 80 миллионов евро, что должно устроить парижан.

Отметим, что трансфер может быть осложнен напряженными отношениями между «Ювентусом» и «ПСЖ» после скандала с Кингсли Команом, который сменил французский клуб на итальянский.

Напомним, что в услугах итальянца также заинтересована «Бавария».

В 14-ти матчах розыгрыша Лиги 1 Верратти записал на свой счет два гола и сделал одну результативную передачу.