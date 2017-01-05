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    «Ювентус» готов заплатить за Верратти 80 миллионов

    «Ювентус» намерен подписать хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. Как сообщает источник, боссы туринского клуба готовы заплатить за итальянца 80 миллионов евро, что должно устроить парижан.

    Отметим, что трансфер может быть осложнен напряженными отношениями между «Ювентусом» и «ПСЖ» после скандала с Кингсли Команом, который сменил французский клуб на итальянский.

    Напомним, что в услугах итальянца также заинтересована «Бавария».

    В 14-ти матчах розыгрыша Лиги 1 Верратти записал на свой счет два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Corrieredellosport

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    05.01.2017 08:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 7 января 2017, 21:14

      побесились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 января 2017, 13:21

      Вератти - в Юве, Бейла в МЮ, Де Хеа в Реал, ну и Хамеса хоть куда-нибудь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 5 января 2017, 13:12

      ой не нравится мне эта новость.
      когда брали за дорого игуаина,продали негритёнка.
      теперь вератти дорого,и рядом новость,что мадридские девочки предложили 90 за Дибалу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 5 января 2017, 10:32

      Не отпустят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Salambek_7 5 января 2017, 10:21

      Много же

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 января 2017, 10:01

      80 млн. - лучший способ помириться.

      1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 января 2017, 09:51

      Мирофон(Витсель) смотрелся бы получше на этой позиции!!!

      -2
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 5 января 2017, 09:47

      хорошо

      0
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