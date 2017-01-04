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  • Агент: «Информация о возможном переходе Самариса в «Зенит» – слухи»

Агент: «Информация о возможном переходе Самариса в «Зенит» – слухи»

4 января 2017, 18:17
5

Агент полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса Иоаннис Эммануилидис опроверг информацию о переговорах с «Зенитом». Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил за грека 20 миллионов евро.

«Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в «Зенит». Лучше вам спросить об этом в «Бенфике» или в самом «Зените». Андреас – профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что данная информация всего лишь слухи», – сказал агент.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Бенфика Самарис Андреас
Комментарии (5)
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adekvat
1483546110
За такие деньги лучше 4 бразильцев Луческо найдет.
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Джек Харпер
1483557060
ну значит 100% перейдет и даже больше чем зо 20-ку)
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Koreez
1483577652
20 миллионов это слишком много за 27 ми летнего греческого игрока который не основной игрок бенфики , сбить цену до 12 ти миллионов или искать другого игрока который моложе и дешевле или за такую суму то покупать игрока уровня дриса мертенса , который стилем игры похож на мертенса и аршавина , вот таких игроков и не хватает Зениту .
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Koreez
1483577729
Зениту нужен креативный стиль , дриблингисты , вертуозы и пахари , которые будут биться на поле за город и за зенит и за ромбик за эмблему .
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Koreez
1483577774
у которых желание много и глаза горят желание себя проявить и добиться успехов в клубе и с клубом .
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