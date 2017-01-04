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    Агент: «Информация о возможном переходе Самариса в «Зенит» – слухи»

    Агент полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса Иоаннис Эммануилидис опроверг информацию о переговорах с «Зенитом». Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил за грека 20 миллионов евро.

    «Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в «Зенит». Лучше вам спросить об этом в «Бенфике» или в самом «Зените». Андреас – профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что данная информация всего лишь слухи», – сказал агент.

    Источник: Р-Спорт

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    04.01.2017 18:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19

      Koreez 5 января 2017, 03:56

      у которых желание много и глаза горят желание себя проявить и добиться успехов в клубе и с клубом .

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      Рейтинг: +19

      Koreez 5 января 2017, 03:55

      Зениту нужен креативный стиль , дриблингисты , вертуозы и пахари , которые будут биться на поле за город и за зенит и за ромбик за эмблему .

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      Рейтинг: +19

      Koreez 5 января 2017, 03:54

      20 миллионов это слишком много за 27 ми летнего греческого игрока который не основной игрок бенфики , сбить цену до 12 ти миллионов или искать другого игрока который моложе и дешевле или за такую суму то покупать игрока уровня дриса мертенса , который стилем игры похож на мертенса и аршавина , вот таких игроков и не хватает Зениту .

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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 4 января 2017, 22:11

      ну значит 100% перейдет и даже больше чем зо 20-ку)

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      Рейтинг: +161

      adekvat 4 января 2017, 19:08

      За такие деньги лучше 4 бразильцев Луческо найдет.

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