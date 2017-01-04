Орлов: «Футбол в России скоро рухнет»

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что футбол в стране находится на грани вымирания. По его словам, российские игроки не проявляют ответственности к своей профессии.

– Обычно садишься наутро после новогодней ночи и задаешь себе вопрос: сделал наш футбол за год шаг вперед или нет?

– И к чему приходите?

– Не сделал… Ничего внутри особо не происходит. В юношеском футболе вообще никто не растет. В РФС говорят, что будут развиваться регионы. А воз и ныне там. Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола!

– Рухнет?!

– Да. И никуда, похоже, от этого не деться. Потому что те бюджетные деньги, которые вливаются в клубы – это ложный профессионализм.

– Поясните.

– Да просто это видно, как наши игроки относятся к своей профессии. Вот эти все истории, которые происходят на отдыхе. В ресторанах и прочих местах. Ребята не думают, что их профессия – это смысл жизни. Вот в чем беда. Тренируются спустя рукава, «физику» не держат. Сейчас меня назовут скептиком, но я говорю о сухом остатке. Наш футбол не двигается.

– Кокорин – это уже имя нарицательное?

– Дай бог, чтобы у него все получилось. Кокорин – это отражение российского профессионализма. Как лакмусовая бумажка. И дело ведь не только в нем. Я же все время обращаю внимание на их отношение к тренировочной работе.