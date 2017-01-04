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Орлов: «Футбол в России скоро рухнет»

4 января 2017, 12:10
32

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что футбол в стране находится на грани вымирания. По его словам, российские игроки не проявляют ответственности к своей профессии.

– Обычно садишься наутро после новогодней ночи и задаешь себе вопрос: сделал наш футбол за год шаг вперед или нет?

– И к чему приходите?

– Не сделал… Ничего внутри особо не происходит. В юношеском футболе вообще никто не растет. В РФС говорят, что будут развиваться регионы. А воз и ныне там. Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола!

– Рухнет?!

– Да. И никуда, похоже, от этого не деться. Потому что те бюджетные деньги, которые вливаются в клубы – это ложный профессионализм.

– Поясните.

– Да просто это видно, как наши игроки относятся к своей профессии. Вот эти все истории, которые происходят на отдыхе. В ресторанах и прочих местах. Ребята не думают, что их профессия – это смысл жизни. Вот в чем беда. Тренируются спустя рукава, «физику» не держат. Сейчас меня назовут скептиком, но я говорю о сухом остатке. Наш футбол не двигается.

– Кокорин – это уже имя нарицательное?

– Дай бог, чтобы у него все получилось. Кокорин – это отражение российского профессионализма. Как лакмусовая бумажка. И дело ведь не только в нем. Я же все время обращаю внимание на их отношение к тренировочной работе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (32)
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frickmaster
1483521411
старик дело говорит
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cska-62
1483522869
Всё решается просто: 1. Убирается Мутко без права приближаться к футбольному хозяйству на расстояние пушечного выстрела; 2. Отменяется лимит на легионеров, или вводится лимит на число иностранцев в заявке клуба до 11 футболистов, но без каких-либо ограничений в плане их участия в матчах. Нынешняя же Мутко-система делает автоматически из большинства футболистов с российскими паспортами "жирных котов", которые получают астрономические доходы практически ни за что, и им уже больше ничего не нужно. Не говоря уже о том, что там творится в этой искусственно-созданной зловонной клоаке с контрактами и переходами футболистов.
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subbotaspartak
1483524506
Рухнет всё, когда рухнет вера, А я таким "петухам" не верю. Пацаны по дворам пинают, ДЮСШКи по любым временам набирают. Орла наверно с канала ухнут, Вот для него всё и рухнет.
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Cant Stop
1483525831
не люблю Орлова , но тут прав....
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bset
1483525833
Постепенно надо выводить бюджетные деньги из футбола. Разрешить только спонсировать ДЮСШ. Давать приличный процент тренерам и школам, если их воспитанник заключает крупные контракты. Открывать школы в отдаленных местах России. Убрать лимит на легионеров. Тренировать у молодежи не только тактику, но и креатив и чувство ответственности за результат. Увеличить РФПЛ до 18 команд. Добавить третий дивизион официально и поставить цель - хотя бы по одному клубу на регион
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altezzik
1483526698
Похоже, что он окажется прав ( Мутко, привет!
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zatonn
1483526829
Да рухнет, но не только футбол.
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zico2205
1483527137
Вообще то - футбол у нас рухнул этак лет 15-20 назад...только вот никто не хотел это признавать...Из ДЮСШ ушли настоящие тренера,куда угодно- в бизнес,на более оплачиваемую работу...Остались единицы ,ну и те ,кто в футболе разбирается ,как кухарка в управлении страной(простите, но я сам работал в ДЮСШ тренером и тоже ушел по тем же причинам)...И вот мы и имеем,то что имеем...За эти годы,у нас не было воспитано ни одного игрока,хотя бы среднего европейского уровня...Ну еще и не стало дворового футбола с общественными тренерами-наставниками...Уровень РФПЛ упал приблизительно к уровню 2 лиги советского футбола...Даже присутствие некоторых "звезд" не спасает лигу...Ну и конечно наш доблестный футбольный союз во главе с Мудищенко вставляет палки в колеса любой провинциальной команде, сделавшей прорыв...А также отсутствие потолка зарплат ,хотя бы для российских игроков...Вообще то смешно получается; играют спустя рукава- а бабло получают весьма приличное...Так для чего тогда напрягаться??? И это в первую очередь видят молодые игроки и делают свои выводы...
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APchelov
1483528522
Вот Гена у нас профи! Даже наутро после новогодней ночи - он мыслями о футболе. А вообще наговариваем мы на наш футбол. Всё каким-то идеалом грезим.
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Павелий
1483534816
Пока такие маразматики, как Орлов, футбол комменируют, наш футбол рушится ещё быстрее.
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