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    Орлов: «Футбол в России скоро рухнет»

    Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что футбол в стране находится на грани вымирания. По его словам, российские игроки не проявляют ответственности к своей профессии.

    – Обычно садишься наутро после новогодней ночи и задаешь себе вопрос: сделал наш футбол за год шаг вперед или нет?

    – И к чему приходите?

    – Не сделал… Ничего внутри особо не происходит. В юношеском футболе вообще никто не растет. В РФС говорят, что будут развиваться регионы. А воз и ныне там. Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола!

    – Рухнет?!

    – Да. И никуда, похоже, от этого не деться. Потому что те бюджетные деньги, которые вливаются в клубы – это ложный профессионализм.

    – Поясните.

    – Да просто это видно, как наши игроки относятся к своей профессии. Вот эти все истории, которые происходят на отдыхе. В ресторанах и прочих местах. Ребята не думают, что их профессия – это смысл жизни. Вот в чем беда. Тренируются спустя рукава, «физику» не держат. Сейчас меня назовут скептиком, но я говорю о сухом остатке. Наш футбол не двигается.

    – Кокорин – это уже имя нарицательное?

    – Дай бог, чтобы у него все получилось. Кокорин – это отражение российского профессионализма. Как лакмусовая бумажка. И дело ведь не только в нем. Я же все время обращаю внимание на их отношение к тренировочной работе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2017 12:10
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 января 2017, 05:09

      По-моему, появление здесь комментатора Орлова - провокация Бомбардира, дешевая сенсация. Какой, на хрен, он специалист? Никакой! Прошлый раз, определяя лучших легионеров, Орлов заплутал в трех соснах. Читать противно.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 января 2017, 21:39

      Я не думаю что всё так плохо, как говорил Марк Твен, "слухи о моей смерти сильно преувеличены": стадионы строятся, игроки второй и третей лиги , привлекаются в кубы и сборную, если отменить лимит, увеличить инвестиции в юношеский футбол, а думаю всё будет совсем неплохо, начать нужно с лимита

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 января 2017, 18:31

      В Турции, германии в любых населенных пунктах куча общедоступных футбольных полей ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО качества. Играй хоть круглосуточно... БЕСПЛАТНО!!! У нас ни полей нормальных, ни тем более бесплатных...



      Откуда дети талантливые браться будут... В советское время хотя бы по дворам и школам тренеры из клубов ходили , отсматривали детей..

      На одну Зенит арену пол европейской части России можно было застроить полями..

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 4 января 2017, 18:25

      Орлов много на себя берет...Ну прям такой оракул и специалист-футбол в России вдруг возьмёт и умрет.Умрет разве что,если такие патриоты,как Орлов будут править...

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 января 2017, 17:43

      За развал российского футбола и спорта в целом господина Мутко сделали Вице Премьером....непонятная ситуация!!!

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 4 января 2017, 17:12

      Может надо стадионы по скромнее строить, да и не за счет государства, тогда что нибудь изменится.

      1
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 4 января 2017, 16:00

      Пока такие маразматики, как Орлов, футбол комменируют, наш футбол рушится ещё быстрее.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 января 2017, 14:15

      Вот Гена у нас профи! Даже наутро после новогодней ночи - он мыслями о футболе. А вообще наговариваем мы на наш футбол. Всё каким-то идеалом грезим.

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > APchelov 4 января 2017, 15:22

      Ну ты явно не профи раз считаешь, что у нас крутой футбол. Ты случаем не прораб с Зенит-арены? ))))

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      Рейтинг: +3412

      APchelov > la verdad 4 января 2017, 18:00

      Нет) Просто не люблю эту нашу народную привычку всё своё хаять.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 января 2017, 13:52

      Вообще то - футбол у нас рухнул этак лет 15-20 назад...только вот никто не хотел это признавать...Из ДЮСШ ушли настоящие тренера,куда угодно- в бизнес,на более оплачиваемую работу...Остались единицы ,ну и те ,кто в футболе разбирается ,как кухарка в управлении страной(простите, но я сам работал в ДЮСШ тренером и тоже ушел по тем же причинам)...И вот мы и имеем,то что имеем...За эти годы,у нас не было воспитано ни одного игрока,хотя бы среднего европейского уровня...Ну еще и не стало дворового футбола с общественными тренерами-наставниками...Уровень РФПЛ упал приблизительно к уровню 2 лиги советского футбола...Даже присутствие некоторых "звезд" не спасает лигу...Ну и конечно наш доблестный футбольный союз во главе с Мудищенко вставляет палки в колеса любой провинциальной команде, сделавшей прорыв...А также отсутствие потолка зарплат ,хотя бы для российских игроков...Вообще то смешно получается; играют спустя рукава- а бабло получают весьма приличное...Так для чего тогда напрягаться??? И это в первую очередь видят молодые игроки и делают свои выводы...

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 января 2017, 13:47

      Да рухнет, но не только футбол.

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