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    Шевчук: «Луческу привил «Шахтеру» психологию победителей»

    Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о методах работы Мирчи Луческу в донецком клубе.

    «Я играл в топ-клубе, но хотелось сыграть в топ-чемпионате. Мне очень нравится атмосфера матчей Лиги чемпионов. Даже Лига Европы – это уже не то. Полный стадион, сумасшедший накал, огромная ответственность. Я жил такими матчами. Хотелось побольше играть на таком уровне.

    Хотя в остальных матчах я тоже всегда играл ответственно. При Луческу иначе и нельзя было. Попробуй на сборах вничью сыграть – это же сразу катастрофа. Он был нашим диктатором, фараоном, который начал строить эту империю и прививал нам психологию победителей», – сказал Шевчук.

    Стоит отметить, что Шевчук выступал за «Шахтер» с 2000 года, а закончил карьеру в прошлом году.

    Источник: ua.tribuna

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    04.01.2017 07:43
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