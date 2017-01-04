Шевчук: «Луческу привил «Шахтеру» психологию победителей»

Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о методах работы Мирчи Луческу в донецком клубе.

«Я играл в топ-клубе, но хотелось сыграть в топ-чемпионате. Мне очень нравится атмосфера матчей Лиги чемпионов. Даже Лига Европы – это уже не то. Полный стадион, сумасшедший накал, огромная ответственность. Я жил такими матчами. Хотелось побольше играть на таком уровне.

Хотя в остальных матчах я тоже всегда играл ответственно. При Луческу иначе и нельзя было. Попробуй на сборах вничью сыграть – это же сразу катастрофа. Он был нашим диктатором, фараоном, который начал строить эту империю и прививал нам психологию победителей», – сказал Шевчук.

Стоит отметить, что Шевчук выступал за «Шахтер» с 2000 года, а закончил карьеру в прошлом году.