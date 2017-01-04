«Фиорентина» рассматривает Пранделли в качестве замены Соузе

Экс-главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли, покинувший свой пост 30 декабря, может стать сменщиком Паулу Соузы у руля «Фиорентины». Сообщается, что руководство «скуадры виолы» не заинтересовано в продолжении сотрудничества с португальским специалистом и намерено расстаться с ним по завершении нынешнего сезона.

Напомним, Пранделли уже возглавлял «фиалок» в период с 2005 по 2009 год. В сезоне-2007/08 он дошел с «Фиорентиной» до полуфинала Кубка УЕФА, где уступил «Рейнджерс».