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    Арустамян сообщил о переходе хавбека «Краснодара» в «Селтик»

    Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси в ближайшее время станет игроком «Селтика». Об этом сообщил известный телекомментатор Нобель Арустамян. По его словам, сумма сделки составит около 3 миллионов евро.

    «Эбуэ Куасси из «Краснодара» переходит в «Селтик» за чуть более 3 миллиона евро. При этом «Краснодар» сохраняет 15% от трансфера игрока», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ 19-летний ивуариец принял участие в девяти встречах, не записав на свой счет ни одного результативного действия.

    Источник: Twitter

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    03.01.2017 20:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 января 2017, 10:21

      Что то Краснодар распродается...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      petrovich666 > bolela_16 4 января 2017, 11:11

      академию может наигрывать начнут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 января 2017, 23:59

      молодой, частенько ошибался, гранквист постоянно орал на него. в перспективе, конечно, мог прибавить, но на данный момент можно найти людей понадёжнее в опорку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 января 2017, 21:54

      Если так, то зря... Талант парня на лицо, прогресс существенный, да и ему всего 19... К тому же для своей позиции, несмотря на то что он худощав играет более чем качественно. Учитывая всё это, можно сделать вывод, что ещё пару годков, набор мышечной массы и массы тела кг так в 10-15, мы бы получили одного из лучших игроков центра поля в чемпионате России и ценник на него уже был бы не 3 ляма каких-то, а лямов 20-25...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 января 2017, 21:13

      армянское радио знает все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 3 января 2017, 20:56

      Не заиграл

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Argon 3 января 2017, 21:56

      Ты серьёзно? Даже я не болельщик Краснодара, помимо Федьки видел высочайший потенциал и игру именно этого парня...

      3
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      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > ivanthebest 4 января 2017, 18:05

      Может потенциал и есть, а игры не было. Он явно выпадал из общей игры команды.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 3 января 2017, 20:55

      Арустамян о переходе Бердыева в Спартак объявлял как о свершившемся факте.

      0
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