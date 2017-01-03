Арустамян сообщил о переходе хавбека «Краснодара» в «Селтик»

Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси в ближайшее время станет игроком «Селтика». Об этом сообщил известный телекомментатор Нобель Арустамян. По его словам, сумма сделки составит около 3 миллионов евро.

«Эбуэ Куасси из «Краснодара» переходит в «Селтик» за чуть более 3 миллиона евро. При этом «Краснодар» сохраняет 15% от трансфера игрока», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 19-летний ивуариец принял участие в девяти встречах, не записав на свой счет ни одного результативного действия.