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  • Арустамян сообщил о переходе хавбека «Краснодара» в «Селтик»

Арустамян сообщил о переходе хавбека «Краснодара» в «Селтик»

3 января 2017, 20:45
9

Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси в ближайшее время станет игроком «Селтика». Об этом сообщил известный телекомментатор Нобель Арустамян. По его словам, сумма сделки составит около 3 миллионов евро.

«Эбуэ Куасси из «Краснодара» переходит в «Селтик» за чуть более 3 миллиона евро. При этом «Краснодар» сохраняет 15% от трансфера игрока», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 19-летний ивуариец принял участие в девяти встречах, не записав на свой счет ни одного результативного действия.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-Лига Краснодар Селтик Куасси Эбуэ Арустамян Нобель
Комментарии (9)
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altezzik
1483466109
Арустамян о переходе Бердыева в Спартак объявлял как о свершившемся факте.
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Argon
1483466168
Не заиграл
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Garrincha58
1483467196
армянское радио знает все
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ivanthebest
1483469688
Если так, то зря... Талант парня на лицо, прогресс существенный, да и ему всего 19... К тому же для своей позиции, несмотря на то что он худощав играет более чем качественно. Учитывая всё это, можно сделать вывод, что ещё пару годков, набор мышечной массы и массы тела кг так в 10-15, мы бы получили одного из лучших игроков центра поля в чемпионате России и ценник на него уже был бы не 3 ляма каких-то, а лямов 20-25...
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Chesn0k
1483477173
молодой, частенько ошибался, гранквист постоянно орал на него. в перспективе, конечно, мог прибавить, но на данный момент можно найти людей понадёжнее в опорку.
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bolela_16
1483514512
Что то Краснодар распродается...
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