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    Венгер: «Это самый неудачный календарь за 20 лет работы в Англии»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подверг критике календарь Премьер-лиги в новогодний период.

    «Это самый неудачный календарь за все 20 лет моей работы в Англии. Разница в отдыхе между командами абсолютна неприемлема. У нас на отдых приходится двое суток, а кто-то отдыхает дольше. Мы продаем права за огромные деньги, так что должны смириться с тем, что именно телевидение выбирает матчи. Но должен сказать, что некоторым командами везет больше, чем другим.

    Да, у нас отличная работа, мы получаем за нее большие деньги. Но иногда обстоятельства складываются в твою пользу, а иногда – против тебя», – сказал Венгер.

    Матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Арсенал» состоится во вторник, 3 января, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ESPN

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    03.01.2017 07:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 3 января 2017, 12:13

      Нытик вечный!!!! То игроки не такие , а щас календари мешают . Вообще из ума выжил

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 января 2017, 11:06

      Начинается обычное нытье Венгера... Кучу причин найдет , которые мешают Арсеналу..

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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 января 2017, 10:58

      Я один не понимаю разницы между играми 1 и 3 января и 31 декабря и 2 января? где разный отдых то? Венгер соломку стелет?

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      Рейтинг: +132

      murakami777 > panmon 3 января 2017, 11:14

      Челси играл 31 и следующий матч со Шпорами - 4, у Шпор на сутки времени меньше чем у челси, а у Арсенала - на 2-е суток...теперь доходчиво?

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      Рейтинг: +2509

      panmon > murakami777 3 января 2017, 11:48

      Ну у них часто вынесен один матч - чтобы больше денег от телетрансляций получать. Конечно те команды, которые выбраны - получают преимущество. Сейчас это Челси, т.к они первые. Арсену нужно лучше командой заниматься а не балаболить...

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