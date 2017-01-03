Венгер: «Это самый неудачный календарь за 20 лет работы в Англии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подверг критике календарь Премьер-лиги в новогодний период.

«Это самый неудачный календарь за все 20 лет моей работы в Англии. Разница в отдыхе между командами абсолютна неприемлема. У нас на отдых приходится двое суток, а кто-то отдыхает дольше. Мы продаем права за огромные деньги, так что должны смириться с тем, что именно телевидение выбирает матчи. Но должен сказать, что некоторым командами везет больше, чем другим.

Да, у нас отличная работа, мы получаем за нее большие деньги. Но иногда обстоятельства складываются в твою пользу, а иногда – против тебя», – сказал Венгер.

Матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Арсенал» состоится во вторник, 3 января, в 22:45 по московскому времени.