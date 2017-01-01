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    Джеррард: «Погба — один из лучших полузащитников мира»

    Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард дал оценку игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    «С каждой неделей он становится все сильнее. Безусловно, Погба — уникальный талант. Думаю, на первых порах по нему бил его высокий ценник. Сейчас он играет на более удобной для себя позиции, Кэррик хорошо к нему относится. Сейчас мы видим того Поля Погба, которого хотели видеть с самого начала. И он будет становиться только лучше. Он молод, у него есть все необходимые качества, поэтому лично я не сомневаюсь: он — один из лучших полузащитников мира», — сказал Джеррард.

    Источник: BT Sport

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    01.01.2017 22:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 января 2017, 06:52

      Совсем захвалили игрока)))

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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 2 января 2017, 05:49

      Да в игре с Мидлсборо француз был очень хорош.

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