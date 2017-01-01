Джеррард: «Погба — один из лучших полузащитников мира»

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард дал оценку игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«С каждой неделей он становится все сильнее. Безусловно, Погба — уникальный талант. Думаю, на первых порах по нему бил его высокий ценник. Сейчас он играет на более удобной для себя позиции, Кэррик хорошо к нему относится. Сейчас мы видим того Поля Погба, которого хотели видеть с самого начала. И он будет становиться только лучше. Он молод, у него есть все необходимые качества, поэтому лично я не сомневаюсь: он — один из лучших полузащитников мира», — сказал Джеррард.