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    Уткин: «Желаю «Уралу» вылета за все художества, которые он учинил в этом году»

    Спортивный журналист Василий Уткин пожелал «Уралу» вылета из РФПЛ по итогам нынешнего сезона. Напомним, после матча 12-го тура чемпионата России против «Терека» (1:4) команда была заподозрена в неспортивном характере игры.

    «Желаю «Уралу» вылета за все художества, которые он учинил в этом году. И надеюсь, что именно это с ним и произойдет, потому что именно такие команды и должны вылетать.

    Я вот желаю тем командам, у которых заканчиваются деньги и которые не знают, как их как-то сберечь, взять, заработать, чтобы они имели больше шансов выжить, чем «Урал», который опозорил слово «футбол» в этом году», – сказал Уткин.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    31.12.2016 18:11
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +14

      Poperon 3 января 2017, 10:06

      Даже смешно читать) а сколько таких матчей играют лидеры чемпионата? Ситуация с уралом просто повод отвода глаз. А где нападки на зенит за матч с Маккаби? Это был не странный матч? Или все-таки смелость Уткина в этом случае забивается глубоко-глубоко?

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 1 января 2017, 23:19

      Уткин в последнее время позорит себя еще больше "Урала", тем не менее продолжает что-то писать, вместо того чтобы вылететь в ОТХОДЫ!!!

      0
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 1 января 2017, 12:59

      по делу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 января 2017, 10:53

      100 лет прошло уже..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +765

      alex1004 1 января 2017, 10:20

      Вася как всегда в своем стиле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 1 января 2017, 04:33

      Интересная Вася личность. Как обозреватель он на голову сильнее всех Гусевых, Орловых, Губерниевых, Канделак. И трепло первостатейное.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 1 января 2017, 04:14

      А что это нашло подтверждение и доказано? За свои слова надо отвечать...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 1 января 2017, 00:32

      что хочу то и говорю а не думает что могут и за это сурно набить сурно -рожа по уральски

      2
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    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 31 декабря 2016, 22:29

      Вася жжёт!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Borz1 31 декабря 2016, 20:12

      этот коз ёл ещё воняет

      1
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