Уткин: «Желаю «Уралу» вылета за все художества, которые он учинил в этом году»

Даже смешно читать) а сколько таких матчей играют лидеры чемпионата? Ситуация с уралом просто повод отвода глаз. А где нападки на зенит за матч с Маккаби? Это был не странный матч? Или все-таки смелость Уткина в этом случае забивается глубоко-глубоко?
Спортивный журналист Василий Уткин пожелал «Уралу» вылета из РФПЛ по итогам нынешнего сезона. Напомним, после матча 12-го тура чемпионата России против «Терека» (1:4) команда была заподозрена в неспортивном характере игры.
«Желаю «Уралу» вылета за все художества, которые он учинил в этом году. И надеюсь, что именно это с ним и произойдет, потому что именно такие команды и должны вылетать.
Я вот желаю тем командам, у которых заканчиваются деньги и которые не знают, как их как-то сберечь, взять, заработать, чтобы они имели больше шансов выжить, чем «Урал», который опозорил слово «футбол» в этом году», – сказал Уткин.