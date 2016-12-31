ЦСКА поздравил Думбия с днем рождения

ЦСКА на своих страницах в социальных сетях поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Сейду Думбия. Сегодня, 31 декабря, ивуарийскому форварду исполнилось 29 лет.

Напомним, на данный момент Думбия играет за «Базель», однако права на него принадлежат «Роме». В нынешнем сезоне нападающий провел за швейцарский клуб в Суперлиге 12 матчей, в которых забил девять голов.