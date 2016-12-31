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    ЦСКА поздравил Думбия с днем рождения

    ЦСКА на своих страницах в социальных сетях поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Сейду Думбия. Сегодня, 31 декабря, ивуарийскому форварду исполнилось 29 лет.

    Напомним, на данный момент Думбия играет за «Базель», однако права на него принадлежат «Роме». В нынешнем сезоне нападающий провел за швейцарский клуб в Суперлиге 12 матчей, в которых забил девять голов.

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    Источник: Instagram

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    31.12.2016 18:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      sour12 2 января 2017, 04:27

      здоровья и физической формы желаем =) и скорейшего возвращения в цска, если со здоровьем будет всё хорошо по любому много пользы ещё принесёт команде.

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 1 января 2017, 16:34

      поблукал..пора и домой.

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 1 января 2017, 11:35

      Типа плавно намекнули...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 января 2017, 09:39

      с прошедшим, Сейду!)

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 1 января 2017, 05:55

      думбия вперёд...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 31 декабря 2016, 18:16

      С Днём Рождения, Сейду! Удачи и побольше забитых мячей! Можно за ЦСКА... :-))))

      6
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 31 декабря 2016, 19:54

      Думаю, скоро так и будет)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Майор Дзагоев 1 января 2017, 15:47

      Было бы ОТЛИЧНО!

      2
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